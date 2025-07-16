"Предупреждения закончились". Израиль ударил по столице Сирии – видео

Столкновения в провинции Сувейда (Иллюстративное фото: MOHAMMED AL RIFAI / EPA)

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что предупреждения для Сирии закончились – и теперь "наступят болезненные удары". После этого в столице страны Дамаске произошли взрывы, передает медиа The Times of Israel.

"Предупреждения для Дамаска закончились – теперь последуют болезненные удары. ЦАХАЛ будет продолжать действовать в Сувейде с целью уничтожения сил, напавших на друзей, до их полного отступления. Наши братья друзы в Израиле, вы можете положиться на Армию обороны Израиля, которая будет защищать ваших братьев в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху и я, как министр обороны, взяли на себя обязательство – и мы его выполним", – написал Кац.

Друзы – этническое и религиозное сообщество, проживающее в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле и являющееся союзником последнего. Сувейда – провинция на юге Сирии, где преимущественно проживают друзы. В этом регионе 13 июля произошли столкновения между друзами и арабами-бедуинами, есть десятки погибших. Впоследствии к противостоянию с друзами присоединились правительственные силы безопасности Сирии, передавало агентство Reuters.

15 июля Израиль решил вмешаться в конфликт и ЦАХАЛ объявил об ударах по технике сирийской армии в Сувейде.

Теперь же удары наносятся и по столице Сирии Дамаску. Удар по Генштабу страны попал в прямой эфир телевидения.

"Начались болезненные удары", – прокомментировал эту запись министр обороны Израиля.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua - ישראל כ "ץ Исраэль Кац (@Israel_katz) 16 июля 2025 г

Армия Израиля сообщала, что нанесла удар по входу в здание Генерального штаба сирийской армии в Дамаске.

Между тем в соцсетях распространяется видео, как утверждается, с местного телевидения, с моментом удара: видно несколько попаданий по самому зданию командования и столбы дыма после этого.

Удары израильских ВВС в настоящее время полностью уничтожили министерство обороны и штаб Генштаба в сирийской столице Дамаске. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz - OSINTdefender (@sentdefender) 16 июля 2025 г

Сирийские медиа также заявляют об авиаударе по президентскому дворцу, но ЦАХАЛ пока не подтверждал этого.

ОБНОВЛЕНО. Израильская армия подтвердила удары по сирийскому командованию и "военной цели в районе президентского дворца".

ЦАХАЛ добавляет с этими ударами:

Военные заявили, что из этого штаба сирийские командиры непосредственно руководят военными операциями и развертыванием войск в Сувейде.

Армия подтвердила, что продолжает наносить удары по сирийской армии в южной провинции и добавила, что "остается готовой к различным сценариям развития событий".

Тем временем израильская армия отчитывается о продолжении ударов на юге Сирии – в течение суток осуществлены и продолжаются удары по танкам, ракетным установкам, оружию и пикапам, оборудованным крупнокалиберными пулеметами, которые направлялись в Сувейду.

Также Израиль решил усилить свои войска в районе сирийской границы.

"Недавно войска ЦАХАЛ обнаружили десятки подозреваемых, которые пытались проникнуть на израильскую территорию из района Хадер в Сирии. Силы ЦАХАЛ и пограничной полиции Израиля работают над тем, чтобы предотвратить проникновение и разогнать толпу", – рассказали в армии.

В то же время, добавляет ЦАХАЛ, несколько израильских гражданских незаконно пересекли границу с Сирией – и сейчас военные "проводят операцию по безопасному возвращению" этих людей.