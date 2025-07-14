У РФ ограниченное количество техники в Сирии, хочет влиять на ситуацию в двух регионах

Падение режима Асада снизило возможности Кремля по обеспечению своих боевиков в Африке, рассказали в разведке

Российский диктатор Владимир Путин на авиабазе Хмеймим в Сирии (Иллюстративное фото: EPA)

По состоянию на июль 2025 года Россия сохраняет ограниченное количество военной техники в Сирии, поскольку Кремль пытается удержать свои возможности влиять на дальнейший ход событий на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки.

"На сегодня РФ сохраняет ограниченное количество своей военной техники на территории Сирийской Арабской Республики, в частности, в международном аэропорту Латакия (авиабаза Хмеймим. – Ред.), аэропорту Аль-Камышлы и порту Тартус. Указанное связано с попыткой Кремля сохранить свои возможности по влиянию на развитие ситуации в регионе Ближнего Востока, а также Африки", – рассказали в ведомстве.

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Также, добавили в ГУР, падение режима Башара Асада в декабре 2024 года существенно снизило возможности оккупантов насчет всестороннего обеспечения группировки Африканского корпуса (боевиков, которые заменили террористическую группу Вагнера. – Ред.).

Поэтому Москва предоставила приоритетное значение использованию морских портов стран Гвинейского залива в Африке, а на сегодняшний день основные каналы обеспечения боевиков на континенте организованы через Ливию, пояснила разведка.

Также ГУР сообщило LIGA.net, что объем ресурсов, которые Россия получает из стран Африки, не уменьшился – наоборот, оккупанты еще больше работают над наращиванием их количества.