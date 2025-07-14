У РФ ограниченное количество техники в Сирии, хочет влиять на ситуацию в двух регионах
По состоянию на июль 2025 года Россия сохраняет ограниченное количество военной техники в Сирии, поскольку Кремль пытается удержать свои возможности влиять на дальнейший ход событий на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки.
"На сегодня РФ сохраняет ограниченное количество своей военной техники на территории Сирийской Арабской Республики, в частности, в международном аэропорту Латакия (авиабаза Хмеймим. – Ред.), аэропорту Аль-Камышлы и порту Тартус. Указанное связано с попыткой Кремля сохранить свои возможности по влиянию на развитие ситуации в регионе Ближнего Востока, а также Африки", – рассказали в ведомстве.
Также, добавили в ГУР, падение режима Башара Асада в декабре 2024 года существенно снизило возможности оккупантов насчет всестороннего обеспечения группировки Африканского корпуса (боевиков, которые заменили террористическую группу Вагнера. – Ред.).
Поэтому Москва предоставила приоритетное значение использованию морских портов стран Гвинейского залива в Африке, а на сегодняшний день основные каналы обеспечения боевиков на континенте организованы через Ливию, пояснила разведка.
Также ГУР сообщило LIGA.net, что объем ресурсов, которые Россия получает из стран Африки, не уменьшился – наоборот, оккупанты еще больше работают над наращиванием их количества.
- В декабре 2024-го новые сирийские власти заявляли, что российскому присутствию в Сирии нет места и что Москва должна пересмотреть свое присутствие в стране. Западные медиа сообщали о переговорах между новыми властями страны и Кремлем. Впрочем, несмотря на вывод части техники, российское присутствие в Сирии до сих пор сохраняется.
- 12 июля военная разведка сообщила, что Россия пытается продать в Сирии так называемую красную ртуть, вымышленный "опасный химикат", который она якобы "купила" в украинском Минобороны.
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