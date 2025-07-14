Россия не стала получать меньше ресурсов из Африки, наоборот, усиливает работу – ГУР
Объем ресурсов, которые Россия получает из стран Африки, не уменьшился – наоборот, оккупанты еще больше работают над наращиванием их количества. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки.
"В настоящее время не наблюдается уменьшение объемов ресурсов, которые получает РФ из стран Африки. При этом наблюдается увеличение мероприятий по наращиванию их получения", – сообщили в ведомстве.
По его данным, в Африке Россия получила доступ к рудникам золота, алмазов, нефти и газа – и таким образом или имеет долю от добычи тех или иных ресурсов, или же владеет целыми их концессиями.
В частности, добавили в ГУР, контракт террористической группы Вагнера оценивался в $10 млн в месяц и оплачивался за счет налогов с горных компаний.
На сегодня одно из подразделений боевиков Африканского корпуса (структура, которая заменила Вагнер. – Ред.) в Мали выполняет задачи по организации охраны, патрулирования и обороны аэропорта Гао и смежного золотого рудника Интахака в районе города, сообщила разведка.
- ГУР официально не признавало своего участия в операциях против россиян и их приспешников в Африке, хотя об этом и заявляли собеседники медиа в спецслужбе и предоставляли видео с такой работой.
- Накануне, 13 июля, в разведке сообщили, что Россия наращивает информационное присутствие в государствах Африки, развивая сети пропагандистского ресурса ТАСС и телеканала RT.
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