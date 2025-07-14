Россия не стала получать меньше ресурсов из Африки, наоборот, усиливает работу – ГУР

Москва получила доступ к рудникам золота, алмазов, нефти и газа на континенте, рассказали в разведке

Иллюстративное фото российских боевиков: ресурс оккупантов

Объем ресурсов, которые Россия получает из стран Африки, не уменьшился – наоборот, оккупанты еще больше работают над наращиванием их количества. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки.

"В настоящее время не наблюдается уменьшение объемов ресурсов, которые получает РФ из стран Африки. При этом наблюдается увеличение мероприятий по наращиванию их получения", – сообщили в ведомстве.

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По его данным, в Африке Россия получила доступ к рудникам золота, алмазов, нефти и газа – и таким образом или имеет долю от добычи тех или иных ресурсов, или же владеет целыми их концессиями.

Концессия – договор о передаче природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

В частности, добавили в ГУР, контракт террористической группы Вагнера оценивался в $10 млн в месяц и оплачивался за счет налогов с горных компаний.

На сегодня одно из подразделений боевиков Африканского корпуса (структура, которая заменила Вагнер. – Ред.) в Мали выполняет задачи по организации охраны, патрулирования и обороны аэропорта Гао и смежного золотого рудника Интахака в районе города, сообщила разведка.