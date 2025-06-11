AP: Россия расширяет военное присутствие в Африке, несмотря на санкции

Конфликт в Мали (Иллюстративное фото: Tanya Bindra/EPA)

Россия расширяет свое военное присутствие в Африке, поставляя современное оружие в зоны конфликтов к югу от Сахары, где усиливаются контролируемые Кремлем вооруженные формирования. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press.

В обход санкций, введенных государствами Запада, Москва использует грузовые суда для отправки танков, бронетехники, артиллерии и другого оборудования в Западную Африку.

Опираясь на спутниковые снимки и радиосигналы, AP отследило конвой грузовых судов под российским флагом, когда они совершали почти месячное путешествие с Балтийского моря.

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По словам военных чиновников в Европе, внимательно следивших за ними, корабли перевозили гаубицы, оборудование для радиоподавления и другую военную технику.

Созданный россиянами два года назад Африканский корпус, связанный с секретным подразделением российской армии, вступает в силу в то время, когда войска США и Европы выводятся из региона, отметили журналисты.

Мали, Буркина-Фасо и Нигер уже более 10 лет борются с боевиками, связанными с Аль-Каидой и Исламским государством. И если сначала эти государства сотрудничали с группами наемников, которые имели тесные связи с Кремлем, то теперь все чаще Россия напрямую разворачивает свои подразделения и разведывательные службы в Африке.

В частности, на спутниковых снимках видно, что российские подсанкционные суда Baltic Leader и Patria в конце мая пришвартовались и разгрузились в Конакри в Гвинее.

Другие суда осуществили поставки в тот же порт в январе. Они доставили танки, бронетехнику и другое оборудование, которое затем было перевезено грузовиками в соседнее Мали, заявили собеседники AP среди европейских военных чиновников.

После последней поставки в Конакри грузовики, перевозившие оружие российского производства, снова были замечены на сухопутном маршруте в Мали.

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Анализ видео и изображений, снятых малийским блогером в том же месте, где была осуществлена январская поставка, показал широкий спектр оборудования российского производства, включая 152-мм пушки и другие артиллерийские установки.

Груз также включал по меньшей мере две небольшие лодки, одна из которых имела нарисованный на корпусе российский флаг, а также автоцистерны, некоторые из них имели надпись на русском языке на бортах.

Чиновники, которые общались с AP, заявили, что, по их мнению, Россия выделила мощнейшее вооружение, в том числе артиллерию и средства постановки препятствий, для своего Африканского корпуса, а не для вооруженных сил Мали. Корпус, вероятно, также получил воздушные средства, поскольку спутники зафиксировали, по меньшей мере, один самолет Су-24 на авиабазе Бамако в последние месяцы.

Годами французские войска поддерживали операции против повстанцев в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Но Франция вывела свои войска после переворотов в этих странах. Российские наемники заполнили вакуум, отметило AP, вспомнив боевиков Группы Вагнера.

Но после того, как Группа Вагнера совершила мятеж в России в 2023 году, а их предводитель Евгений Пригожин погиб через два месяца в подозрительной авиакатастрофе, Москва взяла под контроль подразделения на континенте, в том числе через Африканский корпус.

По данным Европейского Союза, им руководит командир подразделения 29155, одного из известнейших отделений Главного разведывательного управления России. Подразделение 29155 года обвиняется в тайных операциях на Западе, в частности в диверсиях и покушениях.

Исследователи и военные чиновники говорят, что поток оружия из России, вероятно, ускоряет увеличение влияния Африканского корпуса над Группой Вагнера, помогая ей переманить оставшихся верными группе наемников. Корпус также вербует людей в России, предлагая выплаты до $26 500 и даже земельные участки за подписание контракта с Министерством обороны РФ.

Вооруженные группировки в Мали нанесли тяжелые потери малийским войскам и российским наемникам. Связанная с Аль-Каидой группировка JNIM убила десятки солдат во время атаки на военную базу в этом месяце. Повстанцы также ликвидировали десятки наемников Группы Вагнера на севере Мали в июле прошлого года.

Некоторые из новейших аппаратов могли быть отправлены специально в ответ на подобные атаки, заявили военные чиновники. Они добавили, что, например, оборудование для глушения может помочь защититься от взрываемых с помощью телефонных сигналов мин-ловушек.