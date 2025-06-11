AP: Росія розширює військову присутність в Африці попри санкції

Москва використовує вантажні судна для відправлення танків, бронетехніки, артилерії та іншого обладнання до Західної Африки

Конфлікт у Малі (Ілюстративне фото: Tanya Bindra/EPA)

Росія розширює свою військову присутність в Африці, постачаючи сучасну зброю до зон конфлікту на південь від Сахари, де посилюються контрольовані Кремлем збройні формування. Про це йдеться у розслідуванні агентства Associated Press.

В обхід санкцій, запроваджених державами Заходу, Москва використовує вантажні судна для відправлення танків, бронетехніки, артилерії та іншого обладнання до Західної Африки.

Спираючись на супутникові знімки й радіосигнали, AP відстежило конвой вантажних суден під російським прапором, коли вони здійснювали майже місячну подорож з Балтійського моря.

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За словами військових посадовців у Європі, які уважно стежили за ними, кораблі перевозили гаубиці, обладнання для радіопридушення та іншу військову техніку.

Створений росіянами два роки тому Африканський корпус, пов'язаний із секретним підрозділом російської армії, набирає сили в той час, коли війська США і Європи виводяться з регіону, зазначили журналісти.

Малі, Буркіна-Фасо та Нігер вже понад 10 років борються з бойовиками, пов'язаними з Аль-Каїдою та Ісламською державою. І якщо спочатку ці держави співпрацювали із групами найманців, які мали тісні зв'язки з Кремлем, то тепер дедалі частіше Росія напряму розгортає в Африці свої підрозділи та розвідувальні служби.

Зокрема, на супутникових знімках видно, що російські підсанкційні судна Baltic Leader та Patria наприкінці травня пришвартувалися та розвантажилися в Конакрі у Гвінеї.

Інші судна здійснили постачання до того ж порту в січні. Вони доставили танки, бронетехніку та інше обладнання, яке потім було перевезено вантажівками до сусіднього Малі, заявили співрозмовники AP серед європейських військових посадовців.

Після останнього постачання в Конакрі, вантажівки, що перевозили зброю російського виробництва, знову були помічені на сухопутному маршруті до Малі.

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Аналіз відео та зображень, знятих малійським блогером у тому ж місці, де було здійснено січневе постачання, показав широкий спектр обладнання російського виробництва, включаючи 152-мм гармати та інші артилерійські установки.

Вантаж також включав щонайменше два невеликі човни, один з яких мав намальований на корпусі російський прапор, а також автоцистерни, деякі з яких мали напис російською мовою на бортах.

Посадовці, які спілкувалися з AP, заявили, що, на їхню думку, Росія виділила найпотужніше озброєння, зокрема артилерію та засоби постановки перешкод, для свого Африканського корпусу, а не для малійських збройних сил. Корпус, ймовірно, також отримав повітряні засоби, оскільки супутники зафіксували щонайменше один літак Су-24 на авіабазі Бамако в останні місяці.

Роками французькі війська підтримували операції проти повстанців у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері. Але Франція вивела свої війська після переворотів у цих країнах. Російські найманці заповнили вакуум, зазначило AP, згадавши бойовиків Групи Вагнера.

Але після того, як Група Вагнера вчинила заколот в Росії у 2023 році, а їхній ватажок Євген Пригожин загинув через два місяці в підозрілій авіакатастрофі, Москва взяла під контроль підрозділи на континенті, зокрема через Африканський корпус.

За даними Європейського Союзу, ним керує командир підрозділу 29155, одного з найвідоміших відділень Головного розвідувального управління Росії. Підрозділ 29155 роками звинувачують у таємних операціях на Заході, зокрема в диверсіях та замахах.

Дослідники та військові чиновники кажуть, що потік зброї з Росії, ймовірно, прискорює збільшення впливу Африканського корпусу над Групою Вагнера, допомагаючи їй переманити найманців, які залишилися вірними групі. Корпус також вербує людей у Росії, пропонуючи виплати до $26 500 і навіть земельні ділянки за підписання контракту з Міністерством оборони РФ.

Збройні угруповання в Малі завдали важких втрат малійським військам і російським найманцям. Пов'язане з Аль-Каїдою угруповання JNIM вбило десятки солдатів під час атаки на військову базу цього місяця. Повстанці також ліквідували десятки найманців Групи Вагнера на півночі Малі в липні минулого року.

Деякі з новітніх апаратів могли бути відправлені спеціально у відповідь на такі атаки, заявили військові чиновники. Вони додали, що, наприклад, обладнання для глушіння може допомогти захиститися від мін-пасток, що підриваються за допомогою телефонних сигналів.