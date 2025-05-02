Воювали за Росію: влада Того дізналася, що її громадяни потрапили у полон до ЗСУ
Нещодавно влада африканського Того дізналася, що громадяни цієї країни воювали на боці Росії та потрапили до українського полону. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.
Згідно з зібраною інформацією, більшість з цих громадян, особливо молоді студенти, покинули Того під приводом нібито отримання стипендій від структур, які стверджують, що базуються в Росії.
У зв'язку з цим МЗС Того закликає громадян, особливо молодих людей, які хочуть продовжити навчання за кордоном, "проявляти максимальну пильність": перевіряти справжність стипендіальних пропозицій, перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання, а також звертатися до профільних відомств, зокрема Міністерства вищої освіти та науки, щоб отримати надійну та перевірену інформацію перед поїздкою за кордон, особливо до РФ.
Дипломатичне відомство активно співпрацює з партнерами, щоб внести ясність у ситуацію і, де це можливо, надати "необхідну допомогу постраждалим".
Того – країна у Західній Африці з населенням у 9,3 млн осіб. Громадяни цієї держави подолали близько 5000 км, щоб у результаті воювати проти України.
- Впродовж останніх років окупанти залучають найманців з інших країн Африки та Азії. У 2024 році український Центр нацспротиву опублікував схему, як загарбники вербують іноземних студентів для війни проти України.
- Улітку того ж року делегація зі Шри-Ланки провела переговори з РФ стосовно своїх громадян, які долучилися до війни на боці країни-агресорки.
- У жовтні МЗС України звернулося до найманців з Африки та Близького Сходу, яких Росія використовує у війні як "гарматне м'ясо": закликали скористатися проєктом "Хочу жить" й скласти зброю українським Силам оборони.