Воювали за Росію: влада Того дізналася, що її громадяни потрапили у полон до ЗСУ

Більшість з них покинули свою країну під приводом нібито отримання стипендій

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Нещодавно влада африканського Того дізналася, що громадяни цієї країни воювали на боці Росії та потрапили до українського полону. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Згідно з зібраною інформацією, більшість з цих громадян, особливо молоді студенти, покинули Того під приводом нібито отримання стипендій від структур, які стверджують, що базуються в Росії.

У зв'язку з цим МЗС Того закликає громадян, особливо молодих людей, які хочуть продовжити навчання за кордоном, "проявляти максимальну пильність": перевіряти справжність стипендіальних пропозицій, перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання, а також звертатися до профільних відомств, зокрема Міністерства вищої освіти та науки, щоб отримати надійну та перевірену інформацію перед поїздкою за кордон, особливо до РФ.

Дипломатичне відомство активно співпрацює з партнерами, щоб внести ясність у ситуацію і, де це можливо, надати "необхідну допомогу постраждалим".

Того – країна у Західній Африці з населенням у 9,3 млн осіб. Громадяни цієї держави подолали близько 5000 км, щоб у результаті воювати проти України.