Воевали за Россию: власти Того узнали, что ее граждане попали в плен в ВСУ

Большинство из них покинули свою страну под предлогом якобы получения стипендий

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Недавно власти африканского Того узнали, что граждане этой страны воевали на стороне России и попали в украинский плен. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

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Согласно собранной информации, большинство из этих граждан, особенно молодые студенты, покинули Того под предлогом якобы получения стипендий от структур, утверждающих, что базируются в России.

В связи с этим МИД Того призывает граждан, особенно молодых людей, которые хотят продолжить обучение за рубежом, "проявлять максимальную бдительность": проверять подлинность стипендиальных предложений, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, а также обращаться в профильные ведомства, в частности Министерство высшего образования и науки, чтобы получить надежную и проверенную информацию перед поездкой за границу, особенно в РФ.

Дипломатическое ведомство активно сотрудничает с партнерами, чтобы внести ясность в ситуацию и, где это возможно, оказать "необходимую помощь пострадавшим".

Того — страна в Западной Африке с населением в 9,3 млн человек. Граждане этого государства преодолели около 5000 км, чтобы в результате воевать против Украины.