Воевали за Россию: власти Того узнали, что ее граждане попали в плен в ВСУ
Недавно власти африканского Того узнали, что граждане этой страны воевали на стороне России и попали в украинский плен. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.
Согласно собранной информации, большинство из этих граждан, особенно молодые студенты, покинули Того под предлогом якобы получения стипендий от структур, утверждающих, что базируются в России.
В связи с этим МИД Того призывает граждан, особенно молодых людей, которые хотят продолжить обучение за рубежом, "проявлять максимальную бдительность": проверять подлинность стипендиальных предложений, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, а также обращаться в профильные ведомства, в частности Министерство высшего образования и науки, чтобы получить надежную и проверенную информацию перед поездкой за границу, особенно в РФ.
Дипломатическое ведомство активно сотрудничает с партнерами, чтобы внести ясность в ситуацию и, где это возможно, оказать "необходимую помощь пострадавшим".
Того — страна в Западной Африке с населением в 9,3 млн человек. Граждане этого государства преодолели около 5000 км, чтобы в результате воевать против Украины.
- В последние годы оккупанты привлекают наемников из других стран Африки и Азии. В 2024 году украинский Центр нацсопротивления опубликовал схему, как захватчики вербуют иностранных студентов для войны против Украины.
- Летом того же года делегация из Шри-Ланки провела переговоры с РФ по поводу своих граждан, присоединившихся к войне на стороне страны-агрессора.
- В октябре МИД Украины обратился к наемникам из Африки и Ближнего Востока, которых Россия использует в войне как "пушечное мясо": призвали воспользоваться проектом "Хочу жить" и сложить оружие украинским Силам обороны.