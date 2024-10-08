МИД обратился к иностранным наемникам, которых Россия отправляет на войну против Украины

Африканский корпус (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Министерство иностранных дел обратилось к наемникам из Африки и Ближнего Востока, которых Россия использует в войне как "пушечное мясо": призвали воспользоваться проектом "Хочу жить" и сложить оружие украинским Силам обороны.

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Ведомство подтвердило, что выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, обманом или принуждением направленные Россией на войну регулярно попадают в украинский плен.

Дипломаты призвали таких иностранцев "всеми способами" избегать попадания в ряды армии РФ, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться украинским проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны и сохранить свою жизнь.

"Решительно осуждаем циничное использование РФ граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим беспощадно использует как "пушечное мясо" в боях против сил обороны на территории нашего государства", – отметил МИД.

Дипломатическое ведомство призвало правительства дружественных Украине государств Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия России и принять "все возможные меры", чтобы прекратить эту преступную практику.

Также Украина выразила "серьезную обеспокоенность" продолжающейся противоправной деятельностью РФ в целях расширения своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" и связанных с ним российских террористических "частных военных компаний" на территории ряда стран Африки.

"Российские наемники наносят непоправимый ущерб стабильности и безопасности стран Африканского континента, подпитывают внутренние противоречия и конфликты, приводят к увеличению человеческих потерь, занимаются незаконной добычей и экспроприацией ценных полезных ископаемых этих государств с целью финансирования захватнической войны РФ против Украины", – отметил МИД.