МИД обратился к иностранным наемникам, которых Россия отправляет на войну против Украины
Министерство иностранных дел обратилось к наемникам из Африки и Ближнего Востока, которых Россия использует в войне как "пушечное мясо": призвали воспользоваться проектом "Хочу жить" и сложить оружие украинским Силам обороны.
Ведомство подтвердило, что выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, обманом или принуждением направленные Россией на войну регулярно попадают в украинский плен.
Дипломаты призвали таких иностранцев "всеми способами" избегать попадания в ряды армии РФ, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться украинским проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны и сохранить свою жизнь.
"Решительно осуждаем циничное использование РФ граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим беспощадно использует как "пушечное мясо" в боях против сил обороны на территории нашего государства", – отметил МИД.
Дипломатическое ведомство призвало правительства дружественных Украине государств Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия России и принять "все возможные меры", чтобы прекратить эту преступную практику.
Также Украина выразила "серьезную обеспокоенность" продолжающейся противоправной деятельностью РФ в целях расширения своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" и связанных с ним российских террористических "частных военных компаний" на территории ряда стран Африки.
"Российские наемники наносят непоправимый ущерб стабильности и безопасности стран Африканского континента, подпитывают внутренние противоречия и конфликты, приводят к увеличению человеческих потерь, занимаются незаконной добычей и экспроприацией ценных полезных ископаемых этих государств с целью финансирования захватнической войны РФ против Украины", – отметил МИД.
- В мае ГУР сообщило, что россияне начали активную кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины – в частности, обещают африканцам по $2000 за подписание контракта с армией РФ.
- В августе французская газета Le Monde писала, что из-за наступления ВСУ в Курской области наемники так называемой частной военной компании "Медведи", связанной с Минобороны страны-агрессора, покидают африканскую страну Буркина-Фасо.
- В сентябре военная разведка сообщила, что сирийцы "исчезают" на территории Луганской области на фоне того, что РФ отправляет иностранных наемников в "мясные штурмы".