МИД Шри-Ланки поехал договариваться с РФ о своих гражданах-наемниках в армии оккупантов
В Москве делегация из Шри-Ланки провела переговоры с чиновниками страны-агрессора России по поводу своих граждан, подписавших контракт с Вооруженными силами РФ и пошедших на войну против Украины. О встрече сообщило Министерство иностранных дел Шри-Ланки.
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Делегацию посетила РФ с 26 по 27 июня, ее возглавлял государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия (в Шри-Ланке не вторая должность после главы МИД).
С российской стороны был заместитель главы российской дипломатии Андрей Руденко и заместитель главы Минобороны Александр Фомин.
Чиновники обсуждали шри-ланкийцев, подписавших контракт с российской армией. Взаимодействие сосредоточили на 17 шри-ланкийцах, ликвидированных на поле боя, выплате компенсаций за погибших и раненых, "тяжелом положении" граждан страны, с которыми невозможно связаться, а также возможности добровольного возвращения этих лиц, досрочного расторжения контрактов и урегулирования вознаграждения за службу в армии оккупантов.
Шри-Ланка предложила создать совместный рабочий комитет с представителями обеих стран, чтобы регулярно встречаться для решения вопросов и проблем вышеописанных граждан. А также стороны договорились продолжать взаимодействие.
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Шри-Ланка – островное государство наряду с Индией, более известное как Цейлон (так остров назвали португальцы, и название продолжили использовать британские колонизаторы). Наемники из Шри-Ланки преодолели почти 6500 километров, чтобы воевать против Украины в составе российской армии.
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