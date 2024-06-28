МЗС Шрі-Ланки поїхало домовлятися з Росією щодо своїх громадян-найманців у армії окупантів
У Москві делегація зі Шрі-Ланки провела переговори з урядовцями країни-агресора Росії стосовно своїх громадян, які підписали контракт зі Збройними силами РФ та пішли на війну проти України. Про зустріч повідомило Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки.
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Делегація відвідала РФ з 26 по 27 червня, її очолював державний міністр закордонних справ Тарака Баласурія (у Шрі-Ланці це друга посада після очільника МЗС).
З російського боку був заступник голови російської дипломатії Андрій Руденко та заступник очільника Міноборони Олександр Фомін.
Посадовці обговорювали шрі-ланкійців, які підписали контракт з російською армією.
Взаємодію зосередили на 17 шрі-ланкійцях, ліквідованих на полі бою, виплаті компенсацій за загиблих та поранених, "важкому становищі" громадян країни, з якими неможливо зв'язатися, а також можливості добровільного повернення цих осіб, дострокового розірвання контрактів та врегулювання винагороди за службу в армії окупантів.
Шрі-Ланка запропонувала створити спільний робочий комітет з представниками обох країн, аби регулярно зустрічатися для розв'язання питань та проблем щодо вищеописаних громадян. А також сторони домовилися продовжувати взаємодію.
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Шрі-Ланка – острівна держава поряд з Індією, більш відома як Цейлон (так острів назвали португальці, й назву продовжили використовувати британські колонізатори). Найманці зі Шрі-Ланки подолали майже 6500 кілометрів, аби воювати проти України у складі російської армії.
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