МЗС Шрі-Ланки поїхало домовлятися з Росією щодо своїх громадян-найманців у армії окупантів

Зокрема, говорили про можливості добровільного повернення цих осіб, дострокового розірвання контрактів та врегулювання винагороди за службу в армії окупантів

Фото: МЗС Шрі-Ланки

У Москві делегація зі Шрі-Ланки провела переговори з урядовцями країни-агресора Росії стосовно своїх громадян, які підписали контракт зі Збройними силами РФ та пішли на війну проти України. Про зустріч повідомило Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки.

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Делегація відвідала РФ з 26 по 27 червня, її очолював державний міністр закордонних справ Тарака Баласурія (у Шрі-Ланці це друга посада після очільника МЗС).

З російського боку був заступник голови російської дипломатії Андрій Руденко та заступник очільника Міноборони Олександр Фомін.

Посадовці обговорювали шрі-ланкійців, які підписали контракт з російською армією.

Взаємодію зосередили на 17 шрі-ланкійцях, ліквідованих на полі бою, виплаті компенсацій за загиблих та поранених, "важкому становищі" громадян країни, з якими неможливо зв'язатися, а також можливості добровільного повернення цих осіб, дострокового розірвання контрактів та врегулювання винагороди за службу в армії окупантів.

Шрі-Ланка запропонувала створити спільний робочий комітет з представниками обох країн, аби регулярно зустрічатися для розв'язання питань та проблем щодо вищеописаних громадян. А також сторони домовилися продовжувати взаємодію.

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Шрі-Ланка – острівна держава поряд з Індією, більш відома як Цейлон (так острів назвали португальці, й назву продовжили використовувати британські колонізатори). Найманці зі Шрі-Ланки подолали майже 6500 кілометрів, аби воювати проти України у складі російської армії.

У грудні 2023 року в Україні загинули шість непальців, які воювали на боці РФ – Катманду закликало Москву перестати вербувати їхніх громадян.

22 березня 2024 року в ЗСУ повідомили LIGA.net , що РФ компенсує нестачу 200 000 солдатів шляхом мобілізації на тимчасово окупованих територіях України та вербуванням найманців із країн Африки та Близького Сходу.

, що РФ компенсує нестачу 200 000 солдатів шляхом мобілізації на тимчасово окупованих територіях України та вербуванням найманців із країн Африки та Близького Сходу. 28 травня ГУР Міноборони заявило, що росіяни активізували рекрутинг іноземних найманців для війни проти України – обіцяють африканцям по $2000 за контракт з армією РФ.

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