Le Monde: Российские наемники едут из Буркина-Фасо, чтобы оборонять Курскую область

Наемники российской частной компании "Медведи", прибывшие в африканскую страну в мае, покидают ее, направляясь в Курскую область

Местные жители Уагадугу (столица Буркина-Фасо) с российскими флагами (Фото: ЕРА / ASSANE OUEDRAOGO)

Из-за наступления украинских военных в Курской области наемники российской частной компании "Медведи", связанной с Минобороны страны-агрессора, покидают африканскую страну Буркина-Фасо. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на командира наемников.

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Отмечается, что "Медведи" прибыли в Буркина-Фасо в мае, где была задача поддержать местную хунту и ее руководителя Ибрагима Траоре. Теперь они покидают территорию, чтобы защищать Курскую область.

Главарь российских наемников Виктор Ермолаев подтвердил Le Monde, что подразделение было отозвано.

Он также отметил, что в момент, "когда враг вступает на российскую землю, все российские военные оставляют в стороне внутренние противоречия и объединяются для борьбы с общим врагом".

25 августа 2024 года российское Минобороны объявило набор добровольцев в отряд "Барс-Курск", обещая платить всем желающим до 65 лет столько же, сколько получают оккупанты в Украине.

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