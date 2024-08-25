Минобороны РФ объявило набор военных добровольцев для выполнения задач в Курской области

В отряд "Барс – Курск" могут взять всех желающих до 65 лет, которые готовы "выполнять задачи по назначению"

Украинские военные в Курской области (Фото: ЕРА/Stringer)

В Курской области, куда в начале августа вошли украинские военные, объявили набор добровольцев в отряд "Барс – Курск". Соответствующее сообщение от региональных властей появилось в местных Telegram-каналах.

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Кампанию проводят под лозунгом: "Стань на защиту курской земли!"

Власти обещают, что контракт будет заключен на полгода, и выполнять задания нужно будет исключительно на территории области.

Что касается зарплаты, то российское Минобороны обещает добровольцам столько же, сколько получают оккупанты в Украине. В описании объявления говорится, что в отряд могут взять всех желающих до 65 лет, которые готовы "выполнять задачи по назначению".

Коллаж: Минобороны РФ

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