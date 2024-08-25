Минобороны РФ объявило набор военных добровольцев для выполнения задач в Курской области
В Курской области, куда в начале августа вошли украинские военные, объявили набор добровольцев в отряд "Барс – Курск". Соответствующее сообщение от региональных властей появилось в местных Telegram-каналах.
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Кампанию проводят под лозунгом: "Стань на защиту курской земли!"
Власти обещают, что контракт будет заключен на полгода, и выполнять задания нужно будет исключительно на территории области.
Что касается зарплаты, то российское Минобороны обещает добровольцам столько же, сколько получают оккупанты в Украине. В описании объявления говорится, что в отряд могут взять всех желающих до 65 лет, которые готовы "выполнять задачи по назначению".
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области.
- 20 августа Сырский заявил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта.
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