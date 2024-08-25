Міноборони РФ оголосило набір військових добровольців для виконання завдань на Курщині
У Курській області, до якої на початку серпня увійшли українські військові, оголосили набір добровольців до загону "Барс – Курськ". Відповідне повідомлення від регіональної влади з'явилось у місцевих Telegram-каналах.
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Влада обіцяє, що контракт буде укладений на пів року, і виконувати завдання потрібно буде виключно на території області.
Щодо зарплатні, російське Міноборони обіцяє добровольцям стільки ж, скільки отримують окупанти в Україні. В описі оголошення йдеться, що до загону можуть узяти всіх охочих до 65 років, які готові "виконувати завдання за призначенням".
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.
- 20 серпня Сирський заявив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри та 93 населені пункти.
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