Міноборони РФ оголосило набір військових добровольців для виконання завдань на Курщині

До загону "Барс – Курськ" можуть взяти всіх охочих до 65 років, які готові "виконувати завдання за призначенням"

Українські військові у Курській області (Фото: ЕРА/Stringer)

У Курській області, до якої на початку серпня увійшли українські військові, оголосили набір добровольців до загону "Барс – Курськ". Відповідне повідомлення від регіональної влади з'явилось у місцевих Telegram-каналах.

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Влада обіцяє, що контракт буде укладений на пів року, і виконувати завдання потрібно буде виключно на території області.

Щодо зарплатні, російське Міноборони обіцяє добровольцям стільки ж, скільки отримують окупанти в Україні. В описі оголошення йдеться, що до загону можуть узяти всіх охочих до 65 років, які готові "виконувати завдання за призначенням".

Колаж: Міноборони РФ

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