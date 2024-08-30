Le Monde: Російські найманці їдуть з Буркіна-Фасо через наступ України на Курщині

Найманці російської приватної компанії "Ведмеді", які прибули до африканської країни у травні, залишають її, прямуючи до Курської області

Місцеві жителі Уагадугу (столиця Буркіна-Фасо) з російськими прапорами (Фото: ЕРА/ASSANE OUEDRAOGO)

Через наступ українських військових у Курській області найманці російської приватної компанії "Ведмеді", пов’язаною з Міноборони країни-агресора, залишають африканську країну Буркіна-Фасо. Про це пише французька газета Le Monde з посиланням на командира найманців.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зазначається, що "Ведмеді" прибули до Буркіна-Фасо у травні, де мали завдання підтримати місцеву хунту та її очільника Ібрагіма Траоре. Тепер вони залишають територію, щоб обороняти Курську область.

Ватажок російських найманців Віктор Єрмолаєв підтвердив Le Monde, що підрозділ було відкликано.

Він також зазначив, що в момент, "коли ворог ступає на російську землю, всі російські військові залишають осторонь внутрішні суперечності та об'єднуються для боротьби зі спільним ворогом".

25 серпня 2024 року російське Міноборони оголосило набір добровольців у загін "Барс-Курськ", обіцяючи платити всім охочим до 65 років стільки ж, скільки отримують окупанти в Україні.

Читайте також: Кулеба: Курська операція продемонструвала, що так звані російські червоні лінії є порожніми