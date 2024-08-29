Кулеба: Курська операція продемонструвала, що так звані російські "червоні лінії" є порожніми

Дмитро Кулеба заявив, що цими діями Україна вкотре довела свою здатність перемагати

Дмитро Кулеба (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що операція Сил оборони в Курській області Росії вкотре продемонструвала, що так звані російські "червоні лінії" є порожніми. Про це він розповів перед початком засідання глав МЗС країн Європейського Союзу у Брюсселі, повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

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"Ми вкотре продемонстрували, що ті, хто говорить про страх ескалації, здебільшого використовують цей аргумент лише для того, щоб не ухвалювати рішень, які потрібні Україні", – сказав Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що цими діями Україна вкотре довела свою здатність перемагати.

"Україна досягла цих результатів всупереч усім і всьому: усім, хто стверджував, що ситуація безнадійна, що перемога неможлива, що Росія зрештою здобуде успіх і що стратегію слід переглянути. Всі ці аргументи були розбиті так само блискавично, як російські війська в Курській області", – сказав він.

Міністр зазначив, що голоси скептиків наразі притихли, а союзникам необхідно діяти ефективно і втілювати в життя сміливі рішення.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

24 серпня Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумської області.

27 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює в Курській області 100 населених пунктів і 1294 кв. км.

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