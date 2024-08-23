Естонська розвідка про ЗСУ в Курській області: Легких рішень для Росії не буде

ЗСУ у Курській області поставили Росію одразу перед двома дилемами – оперативною та стратегічної. І обидві – неприємні

Росіяни перекидають техніку в Курській області (Фото: EPA-EFE/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY)

Українська операція у Курській області ставить Збройні сили Росії перед дилемами, які важко буде вирішити.

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Про це під час пресконференції розповів заступник командувача Розвідувальним центром Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн.

Перша – оперативна – дилема виникла внаслідок знищення мостів через річку Сейм, зазначив представник розвідки. Тепер російське командування має вирішити: чи відступити підрозділам, які перебувають в потенційній ізоляції, та передати під контроль України ще частину територій чи спробувати прорватись у цей район із ресурсами для відновлення сполучення.

"Обидві задачі важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легким для Російської Федерації", – зазначив Кессельманн.

Друга дилема – стратегічна. Наразі підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ, наголосив він.

"Судячи з усього, українським збройним силам немає сенсу просуватися на цьому напрямку, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області", – заявив Кессельман.

Він додав, що, ймовірно, режим Кремля вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські Збройні сили створюють для них у Курській області.