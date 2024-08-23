Естонська розвідка про ЗСУ в Курській області: Легких рішень для Росії не буде
Українська операція у Курській області ставить Збройні сили Росії перед дилемами, які важко буде вирішити.
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Про це під час пресконференції розповів заступник командувача Розвідувальним центром Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн.
Перша – оперативна – дилема виникла внаслідок знищення мостів через річку Сейм, зазначив представник розвідки. Тепер російське командування має вирішити: чи відступити підрозділам, які перебувають в потенційній ізоляції, та передати під контроль України ще частину територій чи спробувати прорватись у цей район із ресурсами для відновлення сполучення.
"Обидві задачі важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легким для Російської Федерації", – зазначив Кессельманн.
Друга дилема – стратегічна. Наразі підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ, наголосив він.
"Судячи з усього, українським збройним силам немає сенсу просуватися на цьому напрямку, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області", – заявив Кессельман.
Він додав, що, ймовірно, режим Кремля вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські Збройні сили створюють для них у Курській області.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 20 серпня Сирський заявив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри та 93 населені пункти.