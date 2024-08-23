Эстонская разведка о ВСУ в Курской области: Легких решений для России не будет

ВСУ в Курской области поставили Россию сразу перед двумя дилеммами – оперативной и стратегической. И обе – неприятные

Россияне опрокидывают технику в Курской области (Фото: EPA-EFE/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY)

Украинская операция в Курской области ставит Вооруженные силы России перед трудностями, которые сложно будет решить.

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Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.

Первая – оперативная – дилемма возникла в результате уничтожения мостов через реку Сейм, отметил представитель разведки. Теперь российское командование должно решить: отступить ли находящимся в потенциальной изоляции подразделениям и передать под контроль Украины еще часть территорий или попытаться прорваться в этот район с ресурсами для восстановления сообщения.

"Обе задачи трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легким для Российской Федерации", – отметил Кессельманн.

Вторая дилемма – стратегическая. В настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск, подчеркнул он.

"Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться на этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия сейчас, уже создана: или прекратить наступление в направлении Донецкой области, или признать присутствие Украины на территории Курской области", – заявил Кессельман.

Он добавил, что, вероятно, режим Кремля решил игнорировать масштабы проблемы, создаваемой украинскими Вооруженными силами для них в Курской области.