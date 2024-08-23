Эстонская разведка о ВСУ в Курской области: Легких решений для России не будет
Украинская операция в Курской области ставит Вооруженные силы России перед трудностями, которые сложно будет решить.
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Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.
Первая – оперативная – дилемма возникла в результате уничтожения мостов через реку Сейм, отметил представитель разведки. Теперь российское командование должно решить: отступить ли находящимся в потенциальной изоляции подразделениям и передать под контроль Украины еще часть территорий или попытаться прорваться в этот район с ресурсами для восстановления сообщения.
"Обе задачи трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легким для Российской Федерации", – отметил Кессельманн.
Вторая дилемма – стратегическая. В настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск, подчеркнул он.
"Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться на этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия сейчас, уже создана: или прекратить наступление в направлении Донецкой области, или признать присутствие Украины на территории Курской области", – заявил Кессельман.
Он добавил, что, вероятно, режим Кремля решил игнорировать масштабы проблемы, создаваемой украинскими Вооруженными силами для них в Курской области.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение .
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 20 августа Сырский заявил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта.