Кулеба: Курская операция показала, что так называемые российские "красные линии" пустые

Дмитрий Кулеба заявил, что этими действиями Украина еще раз доказала свою способность побеждать

Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что операция Сил обороны в Курской области России в очередной раз продемонстрировала, что так называемые российские "красные линии" пустые. Об этом он рассказал перед началом заседания глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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"Мы в очередной раз продемонстрировали, что те, кто говорит о страхе эскалации, в большинстве своем используют этот аргумент лишь для того, чтобы не принимать решений, которые нужны Украине", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что этими действиями Украина в очередной раз доказала свою способность побеждать.

"Украина достигла этих результатов вопреки всем и всему: всем, кто утверждал, что ситуация безнадежна, что победа невозможна, что Россия в конце концов преуспеет, и что стратегию следует пересмотреть. Все эти аргументы были разбиты так же молниеносно, как российские войска в Курской области ", – сказал он.

Министр отметил, что голоса скептиков притихли, а союзникам необходимо действовать эффективно и реализовывать смелые решения.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

24 августа Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области – это превентивный удар по защите Сумской области.

27 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области 100 населенных пунктов и 1294 квадратных километров.

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