В ГУР рассказали, как Россия бросает на штурмы сирийцев и те исчезают в Луганской области

Сначала сирийцам предлагают работу охранниками, а затем заманивают в ряды армии РФ более высокими зарплатами

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Сирийцы "исчезают" на территории Луганской области на фоне того, что РФ отправляет иностранных наемников в "мясные штурмы". Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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В ГУР заявили, что Россия продолжает практики "жуковщины", используя иностранных наемников в войне против Украины "как пушечное мясо".

Сирия стала одной из стран, где РФ активно вербует наемников, обещая российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой, как отметили в ГУР, мало кто возвращается обратно.

В разведке подчеркнули, что отношение россиян к сирийским наемникам иллюстрируют истории Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли, воевавших против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 114-й мотострелковой дивизии российской армии (в/ч 1272).

В июле 2024 года Мансура в составе отряда из 14 сирийских наемников россияне отправили в атаку вблизи города Сватово Луганской области. Их накрыли огнем украинские воины. Запрос на эвакуацию раненых россияне отвергли и приказали сирийцам продолжить штурм, сообщили в ГУР.

Получивший ранение Мансур не выполнил приказа россиян и сбежал с поля боя. Остальные отряды наемников были разбиты – оккупанты оформили их как пропавших без вести.

15 сентября 2024 года сирийские паблики написали о смерти своего гражданина во время войны РФ против Украины – селянин Вахид Мурсал Аль-Шибли получил российский паспорт и пошел штурмовать украинские позиции в Луганской области в составе отряда из семи наемников. Группу разбили, Мурсал получил ранение и скончался из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков сирийского отряда неизвестна.

В ГУР напоминают, что РФ наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины – сначала малообеспеченным мужчинам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах".

Коллаж: ГУР