У ГУР розповіли, як Росія кидає на штурми сирійців і ті зникають на Луганщині

Спочатку сирійцям пропонують роботу охоронцями, а потім заманюють до лав армії РФ вищими зарплатами

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Сирійці "зникають" на території Луганської області на тлі того, що РФ відправляє іноземних найманців у "м’ясні штурми". Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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У ГУР заявили, що Росія продовжує практики "жуковщини", використовуючи іноземних найманців у війні проти України "як гарматне м’ясо".

Сирія стала однією з країн, де РФ активно вербує найманців, обіцяючи російські паспорти та оплачувану роботу, після якої, як зазначили у ГУР, мало хто повертається назад.

У розвідці наголосили, що ставлення росіян до сирійських найманців ілюструють історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, які воювали проти України у складі 488 мотострілецького полку 114 мотострілецької дивізії російської армії (в/ч 12721).

У липні 2024 року Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців росіяни відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни. Запит на евакуацію поранених росіяни відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм, повідомили в ГУР.

Мансур, який отримав поранення, не виконав наказу росіян і втік із поля бою. Решта загону найманців була розбита – окупанти оформили їх як зниклих безвісти.

15 вересня 2024 року сирійські пабліки написали про смерть свого громадянина під час війни РФ проти України ― селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із семи найманців. Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.

В ГУР нагадують, що РФ налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України – спершу малозабезпеченим чоловікам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м’ясних штурмах".

Колаж: ГУР