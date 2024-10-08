МЗС звернулося до іноземних найманців, яких Росія відправляє на війну проти України

Африканський корпус (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Міністерство закордонних справ звернулося до найманців з Африки та Близького Сходу, яких Росія використовує у війні як "гарматне м'ясо": закликали скористатися проєктом "Хочу жить" й скласти зброю українським Силам оборони.

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Відомство підтвердило, що вихідці з країн Африки та Близького Сходу, обманом чи примусом скеровані Росією на війну, регулярно потрапляють в український полон.

Дипломати закликали таких іноземців "усіма способами" уникати потрапляння до лав армії РФ, а в разі надсилання на фронт за першої нагоди скористатися українським проєктом "Хочу жить", добровільно скласти зброю Силам оборони та зберегти своє життя.

"Рішуче засуджуємо цинічне використання РФ громадян африканських та арабських країн як найманців, яких кремлівський режим нещадно використовує як "гарматне м'ясо" у боях проти Сил оборони на території нашої держави", – зазначило МЗС.

Дипломатичне відомство закликало уряди дружніх до України держав Африки й Близького Сходу публічно засудити такі дії Росії та вжити "усіх можливих заходів", щоб припинити цю злочинну практику.

Також Україна висловила "серйозну стурбованість" протиправною діяльністю РФ, що триває, задля розширення своїх сфер впливу з використанням так званого Африканського корпусу та пов'язаних з ним російських терористичних "приватних військових компаній" на території низки країн Африки.

"Російські найманці завдають непоправної шкоди стабільності та безпеці країн Африканського континенту, підживлюють внутрішні протиріччя та конфлікти, спричиняють збільшення людських втрат, займаються незаконним видобутком і експропріацією цінних корисних копалин цих держав з метою фінансування загарбницької війни РФ проти України", – зауважило МЗС.