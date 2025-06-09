The Telegraph: РФ заманила африканця на війну, пообіцявши роботу на фабриці шампуню в Москві

За даними журналістів, африканців заманюють грошовими обіцянками або змушують до служби

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Росія завербувала на війну проти України 36-річного Джина Онану з Камеруну. Йому пообіцяли роботу на фабриці шампуню в Москві, повідомляє The Telegraph, покликаючись на розвідувальні дані.

Після втрати роботи Онана шукав спосіб утримувати дружину та трьох маленьких дітей. Як пізніше розповів українським слідчим, він вирішив скористатися можливістю заробити хорошу зарплату і в березні за власні кошти придбав квиток до Москви.

Читайте також ГУР: Спецслужби Росії вербують українців у Європі для різних злочинів

Там він приєднався до багатьох інших молодих африканців, які вирушають до Росії в пошуках навчання чи роботи.

Одразу після прибуття Онану затримали разом із десятьма іншими громадянами Бангладеш, Камеруну, Зімбабве та Гани. Їм заявили, що замість роботи вони мають підписати річний контракт на службу в російській армії й вирушити на війну проти України.

"Онана став одним із сотень, а можливо, й тисяч африканців, які були відправлені на передову. Деяких завербували працювати на фабриках, щоб підтримувати функціонування військової машини Росії. Багато хто з них опинився у війську через обман, примус або підписання контрактів під тиском", – зазначають журналісти.

За даними розвідки, з якими ознайомилося видання, африканців заманюють грошовими обіцянками або змушують до служби.

Онана, якому пообіцяли високу зарплату, був змушений підписати контракт. Він пройшов п’ятитижневе навчання у Ростові та Луганську разом із десятьма іноземцями з Бангладеш, Зімбабве та Бразилії.

Під час навчання йому дозволяли телефонувати додому, але перед відправленням на фронт у нього відібрали телефон і документи.

На початку травня йому та ще вісьмом бійцям наказали зайняти бункер. У результаті обстрілу загинули всі, крім Онани, який поранений пролежав у завалах шість днів. Йому вдалося вибратися, після чого його взяли в полон.

Ще один нещодавно захоплений африканець, 25-річний Малік Діоп із Сенегалу, розповів українським військовим, що навчався в Росії, коли в одному з торгових центрів до нього підійшли вербувальники.

Завербований Малік Діоп (Фото: telegraph.co.uk)

Вони пообіцяли йому роботу з миття посуду в Луганську за $5700 на місяць. Але вже через тиждень йому видали зброю, гранати й каску – і відправили на передову під Торецьком.

"Ми почали бачити мертвих у лісі, багато тіл у будівлях. Це справило на мене сильне враження", – згадує Діоп.

Згодом він зняв форму, залишив зброю і дезертирував, але через два дні його схопили.

У деяких випадках чоловіків затримували в аеропорту і змушували підписувати військові контракти.

Згідно зі звітом Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, російська кампанія також вербує сотні молодих жінок – переважно з Африки для роботи на виробництві іранських дронів.

Їх наймали до компанії в спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Єлабуга, схід від Москви), обіцяючи хорошу зарплату й можливість навчання.

Втім, жінкам не повідомляли, що вони працюватимуть на військовому об’єкті.