ГУР: Спецслужби Росії вербують українців у Європі для різних злочинів
Російські спецслужби намагаються вербувати українців для протиправної діяльності в Європі. Про це попередило Головне управління розвідки.
Зазначається, що українцям пропонують гроші за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь Росії.
За даними ГУР, переважно йдеться про громадян України з тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.
У розвідці зазначили, що вербування українців для "реалізації ворожих сценаріїв у Європі" – це ще один інструмент гібридної агресії, яку Росія веде проти України та всієї європейської спільноти.
В ГУР закликають в разі, якщо на контакт виходить підозріла особа та пропонує щось подібне, негайно звертатися до правоохоронних органів країни перебування або українських дипломатичних установ.
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