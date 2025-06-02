ГУР: Спецслужби Росії вербують українців у Європі для різних злочинів

Зазначається, що переважно ворог вербує осіб, які виїхали з окупації

Російська спецслужба (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Російські спецслужби намагаються вербувати українців для протиправної діяльності в Європі. Про це попередило Головне управління розвідки.

Зазначається, що українцям пропонують гроші за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь Росії.

За даними ГУР, переважно йдеться про громадян України з тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.

У розвідці зазначили, що вербування українців для "реалізації ворожих сценаріїв у Європі" – це ще один інструмент гібридної агресії, яку Росія веде проти України та всієї європейської спільноти.

В ГУР закликають в разі, якщо на контакт виходить підозріла особа та пропонує щось подібне, негайно звертатися до правоохоронних органів країни перебування або українських дипломатичних установ.