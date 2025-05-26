"Священники навіюють". Росія вербує українців за кордоном через церкви – глава СЗР

Володимир Путін та патріарх Кирило (Фото: ЕРА/ALEXANDER KAZAKOV)

Агенти російських спецслужб можуть вербувати українців, які виїхали за кордон, у церквах. Про це в інтерв'ю Укрінформ заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

За його словами, частина із 6,5 млн українців, які у зв’язку з війною виїхали за кордон, підпадає під вплив російської церкви. Російські попи, додав Іващенко, вже не просто попи, це агенти, які працюють у Європі під прикриттям Служби зовнішньої розвідки чи ФСБ.

"Є конкретний випадок в одній із країн Північної Європи. Особливості полягають у тому, що місцевим парафіянам держава виділяє певні кошти на церкву. А піп ці гроші перекидає на українські окуповані території. Підтримує наших ворогів", – розповів голова СЗР.

Він уточнив, що у церкві священник не говорить прямо іти шпигувати, він навіює.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можуть українців за кордоном вербувати у церкві, Іващенко сказав: "Саме так. Люди виїхали – в Польщу, Німеччину, Італію, Чорногорію – хто куди. А там теж росіяни".

За його словами, коли в Україні громадян від впливу російських спецслужб у церкві оберігає Служба безпеки, то люди, які виїхали за кордон, не захищені, вони під законами тієї країни, куди виїхали.

"І це проблема, бо їх можуть вербувати, впливати на них, використовувати", – додав Іващенко.

29 квітня 2025 року ГУР повідомляло, що Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "русского мира" в Україні.

13 травня стало відомо, що Кабінет міністрів України затвердив перевірку використання релігійними організаціями пропаганди ідеології "русского мира".