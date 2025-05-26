"Священники внушают". Россия вербует украинцев за границей через церкви – глава СВР

Владимир Путин и патриарх Кирилл (Фото: ЕРА/ALEXANDER KAZAKOV)

Агенты российских спецслужб могут вербовать уехавших за границу украинцев в церквях. Об этом в интервью Укринформ заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

По его словам, часть из 6,5 млн украинцев, в связи с войной уехавших за границу, подпадает под влияние российской церкви. Российские попы, добавил Иващенко, уже не просто попы, это агенты, работающие в Европе под прикрытием Службы внешней разведки или ФСБ.

"Есть конкретный случай в одной из стран Северной Европы. Особенности заключаются в том, что местным прихожанам государство выделяет определенные средства на церковь. А поп эти деньги перебрасывает на украинские оккупированные территории. Поддерживает наших врагов", – рассказал глава СВР.

Он уточнил, что в церкви священник не говорит прямо идти шпионить, он внушает.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли украинцев за границей вербовать в церкви, Иващенко сказал: "Точно так. Люди уехали – в Польшу, Германию, Италию, Черногорию – кто куда. А там тоже россияне".

По его словам, когда в Украине граждан от влияния российских спецслужб в церкви оберегает Служба безопасности, то выехавшие за границу люди не защищены, они под законами той страны, куда уехали.

"И это проблема, потому что их могут вербовать, влиять на них, использовать", – добавил Иващенко.

29 апреля 2025 года ГУР сообщало, что Кремль определил новых представителей Русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине.

13 мая стало известно, что Кабинет Министров Украины утвердил проверку использования религиозными организациями пропаганды идеологии "русского мира".