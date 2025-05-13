В Украине церкви будут проверять на пропаганду идеологии "русского мира"

Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) (Фото: УПЦ МП)

Кабинет министров Украины утвердил проверку использования религиозными организациями пропаганды идеологии "русского мира". Соответствующее постановление №541 от 9 мая 2025 года опубликовано на сайте правительства.

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Пропаганда "русского мира" – это любая деятельность или бездействие, популяризирующее эту идеологию и противоречащее национальной безопасности Украины.

Проверки могут проводиться по инициативе Государственной службы по этнополитике и свободе совести (укр. – ДЕСС) или на основании обращений граждан, органов власти или юридических лиц.

Если в заявлении или полученной информации есть признаки пропаганды, ДЕСС создает специальную группу для рассмотрения дела. В ее состав могут входить работники ДЕСС, представители других органов власти и научных учреждений. При необходимости назначается религиоведческая экспертиза, которая должна быть проведена не позднее 30 дней.

Решение о наличии неоднократных фактов пропаганды оформляется приказом ДЕСС, публикуемым на официальном сайте службы и направляемым соответствующей религиозной организации.

К признакам пропаганды "русского мира" отнесено:

← Обоснование необходимости восстановления евразийского имперского пространства, где нет места для независимой Украины, под эгидой Российской Федерации.

← Представление так называемой "специальной военной операции" как "священной войны", "противостояние бездуховному, безбожному Западу".

← Обоснование территориальных претензий и военной агрессии, уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины со ссылкой на общую историю, религиозные традиции, языковое родство, историческую память.

← Отрицание существования украинской нации, украинской государственности, права Украины на государственный суверенитет с использованием идей "триединой Руси", "триединства русского народа".

← Оправдание экспансии Московского патриархата на территории Украины посредством аргументов об уникальности русского исторического пути, русской духовности, особой святости, "вселенскости" русского православия, извечной борьбы России с Западом.

← Оправдание подавления церковной жизни в Украине, ее национально-исторических религиозных традиций.

← Отрицание права украинских церквей на автокефалию.

← Распространение идеи о том, что любое национальное самосознание украинцев и беларусов угрожае "триединому русскому народу", уменьшает его популяцию, а потому должно жестоко подавляться, в том числе с применением вооруженных сил.

← Обоснование российского мессианства и цивилизаторско-просветительской исторической роли России в процессе становления и развития Украинского государства.

← Оправдание преступлений российских военных, совершенных на территории Украины, как устраняющих препятствия для осуществления особой российской миссии в мире.

← Распространение и разъяснение идей необходимости сбора "русских земель", не имеющих четко очерченных границ и охватывающих все территории, на которых проживают носители русского языка или православные верующие.

← Обоснование устранения препятствий, в частности военным путем, для воссоединения "разделенного русского народа".

Не считается пропагандой идеологии "русского мира" использование соответствующих идей в научных, исследовательских, образовательных, аналитических целях, если такие действия не преследуют цель распространения или поддержки соответствующих идей.

"Этот порядок открывает путь к официальной фиксации случаев пропаганды через религиозные институты, в частности, УПЦ (МП), деятельность которой вызывает общественный резонанс в связи с полномасштабной войной России против Украины", – говорится в постановлении Кабмина.