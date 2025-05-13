В Україні церкви перевірятимуть на пропаганду ідеології "русского міра"

Постанова є офіційною підставою для перевірки діяльності УПЦ Московського патріархату

Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) (Фото: УПЦ МП)

Кабінет міністрів України затвердив перевірку використання релігійними організаціями пропаганди ідеології "русского міра". Відповідну постанову №541 від 9 травня 2025 року опубліковано на сайті уряду.

Пропаганда "русского міра" – це будь-яка діяльність чи бездіяльність, що популяризує цю ідеологію і суперечить національній безпеці України.

Перевірки можуть проводитися за ініціативою Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) або на підставі звернень громадян, органів влади чи юридичних осіб.

Якщо у заяві чи отриманій інформації є ознаки пропаганди, ДЕСС створює спеціальну групу з розгляду справи. До її складу можуть входити працівники ДЕСС, представники інших органів влади та наукових установ. За потреби призначається релігієзнавча експертиза, яка має бути проведена не пізніше ніж за 30 днів.

Рішення про наявність неодноразових фактів пропаганди оформлюється наказом ДЕСС, що публікується на офіційному сайті служби та надсилається відповідній релігійній організації.

До ознак пропаганди "русского міра" віднесено:

← Обґрунтування необхідності відновлення євразійського імперського простору, в якому немає місця для незалежної України, під егідою Російської Федерації.

← Представлення так званої "спеціальної військової операції" як "священної війни", "протистояння бездуховному, безбожному Заходу".

← Обґрунтування територіальних претензій та російської військової агресії, знищення суверенітету і територіальної цілісності України з посиланням на спільну історію, релігійні традиції, мовну спорідненість, історичну пам’ять.

← Заперечення існування української нації, української державності, права України на державний суверенітет із використанням ідей "триєдиної Русі", "триєдинства російського народу".

← Виправдання експансії Московського патріархату на території України за допомогою аргументів про унікальність російського історичного шляху, російської духовності, особливу святість, "вселенськість" російського православ’я, одвічну боротьбу Росії із Заходом.

← Виправдання придушення церковного життя в Україні, її національно-історичних релігійних традицій.

← Заперечення права українських церков на автокефалію.

← Поширення ідеї про те, що будь-яке національне самоусвідомлення українців і білорусів загрожує "триєдиному російському народу", зменшує його популяцію, а тому повинно жорстоко придушуватися, зокрема із застосуванням збройних сил.

← Обґрунтування російського месіанства та цивілізаторсько-просвітницької історичної ролі Росії у процесі становлення та розвитку Української держави.

← Виправдання злочинів російських військових, вчинених на території України, як таких, що усувають перешкоди для здійснення особливої російської місії у світі.

← Поширення та роз’яснення ідей необхідності збирання "русскіх земель", що не мають чітко окреслених кордонів і охоплюють всі території, на яких проживають носії російської мови чи православні віряни.

← Обґрунтування усунення перешкод, зокрема воєнним шляхом, для возз’єднання "розділеного російського народу".

Не вважається пропагандою ідеології "русского міра" використання відповідних ідей у наукових, дослідницьких, освітніх, аналітичних цілях, якщо такі дії не мають на меті поширення чи підтримку відповідних ідей.

"Цей порядок відкриває шлях до офіційної фіксації випадків пропаганди через релігійні інституції, зокрема УПЦ (МП), діяльність якої викликає суспільний резонанс у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України", – йдеться у постанові Кабміну.