СБУ приходила з обшуками до Київської митрополії УПЦ МП: священник "приватизував" храм
Правоохоронці стверджують, що клірик Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) незаконно заволодів церквою у Київській області. Про це йдеться у пресрелізах Національної поліції та Служби безпеки України.
Зазначається, що настоятель релігійної громади у селі Проців Бориспільського району, у змові з родичкою, незаконно заволодів культовими приміщеннями. Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 квадратних метрів.
Згідно з матеріалами справи, архімандрит спочатку передав церковні будівлі своїй сестрі. Потім, коли жінка стала власницею майна, то передала його до благодійного фонду, який контролював сам священник. У такий спосіб підозрювані незаконно "приватизували" культові споруди громади на суму понад 7 млн грн.
Через структуру, якою він керував, священнослужитель планував отримати повний контроль над будівлями громади, зокрема, мати можливість продавати їх третім особам або незаконно здавати в оренду, встановили правоохоронці.
Під час обшуків у нього та його родичів були знайдені комп'ютери, телефони й документи, що підтверджують аферу.
Священник отримав дві підозри: у привласненні або розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службовому підробленні.
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