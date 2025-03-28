УПЦ МП заявила, що до Києво-Печерської лаври увірвалися "з болгаркою". Поліція спростувала

В УПЦ МП стверджували, що представники державної комісії намагаються винести з печер мощі святих для перевірки

Фото: УПЦ МП

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) стверджувала, що до Києво-Печерської лаври вранці 28 березня проникли правоохоронці та представники державної комісії. У поліції Києва заявили, що це планова перевірка.

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УПЦ МП написала, що працівники поліції та працівник заповідника "з болгаркою проникли всередину закритого приміщення", яке веде до Ближніх печер. Також там стверджували, що представники державної комісії намагаються винести з печер мощі святих для перевірки.

У пресслужбі київської поліції водночас повідомили, що правоохоронців залучили для забезпечення громадського порядку під час планової перевірки стану Ближніх печер лаври.

"Представники духовенства, які проживають на території лаври, перешкод у проведенні перевірки не чинять. Разом з тим зазначимо, що провокативна інформація, яка шириться деякими Telegram-каналами про нібито силове захоплення території заповідника, не відповідає дійсності", – додали поліціянти.

ДОВІДКА 20 серпня 2024 року 20 серпня 2024 року було ухвалено закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Зокрема, йдеться про РПЦ та УПЦ МП. 19 листопада президент Зеленський заявив , що "час тих, хто освячує терор, закінчився" в Україні.