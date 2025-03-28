УПЦ МП заявила, що до Києво-Печерської лаври увірвалися "з болгаркою". Поліція спростувала
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) стверджувала, що до Києво-Печерської лаври вранці 28 березня проникли правоохоронці та представники державної комісії. У поліції Києва заявили, що це планова перевірка.
УПЦ МП написала, що працівники поліції та працівник заповідника "з болгаркою проникли всередину закритого приміщення", яке веде до Ближніх печер. Також там стверджували, що представники державної комісії намагаються винести з печер мощі святих для перевірки.
У пресслужбі київської поліції водночас повідомили, що правоохоронців залучили для забезпечення громадського порядку під час планової перевірки стану Ближніх печер лаври.
"Представники духовенства, які проживають на території лаври, перешкод у проведенні перевірки не чинять. Разом з тим зазначимо, що провокативна інформація, яка шириться деякими Telegram-каналами про нібито силове захоплення території заповідника, не відповідає дійсності", – додали поліціянти.
- 5 січня 2023 року Мінкульт повідомив, що завершено передання Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври від УПЦ МП у користування держави.
- 29 березня з УПЦ МП розірвали договір про оренду Нижньої лаври. На початку квітня там почала роботу комісія Мінкульту щодо передання державі 79 корпусів, які були у користуванні УПЦ, а в червні комісія МКІП завершила перевірки будівель на території Києво-Печерської лаври. Тоді від УПЦ вимагали звільнити приміщення.
- 10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав УПЦ МП повернути національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" 79 об'єктів із Нижньої лаври. А 9 серпня цей же суд за іншою справою визнав законним розірвання договору безоплатного користування майном лаври. Підставою для розірвання стала низка порушень, встановлених під час перевірки комісією МКІП та заповідником.
- А у вересні комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" повернула у державне користування ще два корпуси, які розміщені на території Нижньої лаври.