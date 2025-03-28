УПЦ МП заявила, что в Киево-Печерскую лавру ворвались "с болгаркой". Полиция опровергла
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) утверждала, что в Киево-Печерскую лавру утром 28 марта проникли правоохранители и представители государственной комиссии. В полиции Киева заявили, что это плановая проверка.
УПЦ МП написала, что сотрудники полиции и сотрудник заповедника "с болгаркой проникли внутрь закрытого помещения", ведущего в Ближние пещеры. Также там утверждали, что представители государственной комиссии пытаются вынести из пещер мощи святых для проверки.
В пресс-службе киевской полиции сообщили, что правоохранителей привлекли для обеспечения общественного порядка во время плановой проверки состояния Ближних пещер лавры.
"Представители духовенства, проживающие на территории лавры, препятствий в проведении проверки не оказывают. Вместе с тем отметим, что провокационная информация, которая распространяется по некоторым Telegram-каналам о якобы силовом захвате территории заповедника, не соответствует действительности", – добавили полицейские.
- 5 января 2023 года Минкульт сообщил, что завершена передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от УПЦ МП в пользование государства.
- 29 марта с УПЦ МП расторгли договор аренды Нижней лавры. В начале апреля там начала работу комиссия Минкульта по передаче государству 79 корпусов, бывших в пользовании УПЦ, а в июне комиссия МКИП завершила проверки зданий на территории Киево-Печерской лавры. Тогда от УПЦ потребовали освободить помещение.
- 10 августа Хозяйственный суд Киева обязал УПЦ МП вернуть национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" 79 объектов из Нижней лавры. А 9 августа этот же суд по другому делу признал законным расторжение договора бесплатного пользования имуществом лавры. Основанием для расторжения послужил ряд нарушений, установленных во время проверки комиссией МКИП и заповедником.
- А в сентябре комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вернула в государственное пользование еще два корпуса, расположенных на территории Нижней лавры.