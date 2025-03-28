УПЦ МП заявила, что в Киево-Печерскую лавру ворвались "с болгаркой". Полиция опровергла

В УПЦ МП утверждали, что представители государственной комиссии пытаются вынести из пещер мощи святых для проверки

Фото: УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) утверждала, что в Киево-Печерскую лавру утром 28 марта проникли правоохранители и представители государственной комиссии. В полиции Киева заявили, что это плановая проверка.

УПЦ МП написала, что сотрудники полиции и сотрудник заповедника "с болгаркой проникли внутрь закрытого помещения", ведущего в Ближние пещеры. Также там утверждали, что представители государственной комиссии пытаются вынести из пещер мощи святых для проверки.

В пресс-службе киевской полиции сообщили, что правоохранителей привлекли для обеспечения общественного порядка во время плановой проверки состояния Ближних пещер лавры.

"Представители духовенства, проживающие на территории лавры, препятствий в проведении проверки не оказывают. Вместе с тем отметим, что провокационная информация, которая распространяется по некоторым Telegram-каналам о якобы силовом захвате территории заповедника, не соответствует действительности", – добавили полицейские.

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