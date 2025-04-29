ГУР: В Русской православной церкви определили новых кураторов для работы по Украине
Кремль определил новых представителей Русской православной церкви, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
В разведке утверждают, что власти государства-агрессора продолжают попытки расшатать единство украинского общества. Для реализации политических интересов Кремль определил четырех представителей РПЦ, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине.
В этот список вошли:
→ митрополит Антоний (Антон Севрюк) – глава отдела внешних церковных связей РПЦ, приближенный к патриарху Кириллу. Обладает широкими связями в международных церковных кругах и активно продвигает политические интересы Кремля под видом церковной дипломатии;
→ митрополит Дионисий (Петр Порубай) – митрополит Омский и Таврический, активный пропагандист кремлевской идеологии и концепции "русского мира";
→ митрополит Павел (Георгий Пономарев) – патриарший наместник московской митрополии, ответственный за работу РПЦ в странах ближнего зарубежья;
→ митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) – глава Санкт-Петербургской митрополии, тесно связанный с силовыми структурами России. Активно участвует в реализации пропагандистских мероприятий под прикрытием церковной деятельности.
По данным ГУР, они должны организовать и координировать контакты с религиозными организациями, центр которых находится в России, и другими пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от российских спецслужб и контролировать осуществление провокаций в интересах Кремля.
"Под прикрытием религиозного сотрудничества РПЦ продолжает выполнять функции инструмента гибридного влияния России, направленного на дестабилизацию ситуации в Украине", – отметили в украинской разведке.
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