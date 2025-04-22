СБУ: 14 митрополитов РПЦ получили подозрения – помогли захватить украинские территории

Фигуранты дела оправдывали войну России против Украины и навязывали кремлевские нарративы

Подозреваемые (Фото: t.me/pgo_gov_ru)

14 митрополитов Русской православной церкви (РПЦ), которые способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, получили заочные подозрения. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора.

Отмечается, что фигуранты в течение 2022–2024 годов входили в состав подконтрольного Кремлю "священного синода" РПЦ и под руководством патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) способствовали захвату религиозных общин в оккупации.

Речь идет об:

→ Александре Снигуре (Артемии) – митрополите Хабаровском и Приамурском;

→ Михаиле Кондратьеве (Мефодии) – епископе Каменском и Камышиловском;

→ Виталии Ермакове (Амвросии) – митрополите Тверском и Кашинском;

→ Леониде Горбачеве – патриаршем экзархе Африки;

→ Андрее Малаханове – архиепископе Петропавловском и Камчатском;

→ Петре Мансурове (Петре) – епископе Калачинском и Муромцевском;

→ Николае Церпицком (Льве) – митрополите Новгородском и Старороссийском;

→ Юрии Епифанове (Арсении) – митрополите Липецком и Задонском;

→ Михаиле Наконечном (Кирилле) – митрополите Казанском и Татарстанском;

→ Алексее Кривенко (Николае) – епископе Северобайкальском и Сосново-Озерском;

→ Валерии Голубеве (Илье) – архиепископе Анадырском и Чукотском;

→ Яне Кайгородцеве (Илларионе) – епископе Кинешемском и Палехском;

→ Илье Перове (Тарасии) – епископе Североморском и Умбском;

→ Александре Таранове (Аркадии) – архиепископе Ровеньковском и Свердловском.

По данным расследования, для захвата религиозных общин подозреваемые обеспечили решение московского синода по "присоединению" к составу РПЦ Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий. В них были назначены подконтрольные Москве епископы.

Отмечается, что фигуранты дела навязывали украинцам в оккупации кремлевские нарративы, благословляли войну России против Украины и оправдывали преступления оккупантов.

Всем 14 архиереям сообщили о подозрении в пособничестве изменению границ территории или государственной границы Украины в нарушение Конституции по предварительному сговору группой лиц, что привело к другим тяжелым последствиям.