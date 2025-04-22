СБУ: 14 митрополитов РПЦ получили подозрения – помогли захватить украинские территории
14 митрополитов Русской православной церкви (РПЦ), которые способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, получили заочные подозрения. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора.
Отмечается, что фигуранты в течение 2022–2024 годов входили в состав подконтрольного Кремлю "священного синода" РПЦ и под руководством патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) способствовали захвату религиозных общин в оккупации.
Речь идет об:
→ Александре Снигуре (Артемии) – митрополите Хабаровском и Приамурском;
→ Михаиле Кондратьеве (Мефодии) – епископе Каменском и Камышиловском;
→ Виталии Ермакове (Амвросии) – митрополите Тверском и Кашинском;
→ Леониде Горбачеве – патриаршем экзархе Африки;
→ Андрее Малаханове – архиепископе Петропавловском и Камчатском;
→ Петре Мансурове (Петре) – епископе Калачинском и Муромцевском;
→ Николае Церпицком (Льве) – митрополите Новгородском и Старороссийском;
→ Юрии Епифанове (Арсении) – митрополите Липецком и Задонском;
→ Михаиле Наконечном (Кирилле) – митрополите Казанском и Татарстанском;
→ Алексее Кривенко (Николае) – епископе Северобайкальском и Сосново-Озерском;
→ Валерии Голубеве (Илье) – архиепископе Анадырском и Чукотском;
→ Яне Кайгородцеве (Илларионе) – епископе Кинешемском и Палехском;
→ Илье Перове (Тарасии) – епископе Североморском и Умбском;
→ Александре Таранове (Аркадии) – архиепископе Ровеньковском и Свердловском.
По данным расследования, для захвата религиозных общин подозреваемые обеспечили решение московского синода по "присоединению" к составу РПЦ Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий. В них были назначены подконтрольные Москве епископы.
Отмечается, что фигуранты дела навязывали украинцам в оккупации кремлевские нарративы, благословляли войну России против Украины и оправдывали преступления оккупантов.
Всем 14 архиереям сообщили о подозрении в пособничестве изменению границ территории или государственной границы Украины в нарушение Конституции по предварительному сговору группой лиц, что привело к другим тяжелым последствиям.
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