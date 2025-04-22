СБУ: 14 митрополитів РПЦ отримали підозри – сприяли захопленню українських територій
14 митрополитів Російської православної церкви (РПЦ), які сприяли захопленню українських церков на тимчасово окупованих територіях, отримали заочні підозри. Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генпрокурора.
Зазначається, що фігуранти протягом 2022–2024 років входили до складу підконтрольного Кремлю "священного синоду" РПЦ і під керівництвом патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) сприяли захопленню релігійних громад в окупації.
Йдеться про:
→ Олександра Снігура (Артемія) – митрополита Хабаровського та Приамурського;
→ Михайла Кондратьєва (Мефодія) – єпископа Кам’янського та Камишилівського;
→ Віталія Єрмакова (Амвросія) – митрополита Тверського та Кашинського;
→ Леоніда Горбачова – патріаршого екзарха Африки;
→ Андрія Малаханова – архієпископа Петропавлівського та Камчатського;
→ Петра Мансурова (Петра) – єпископа Калачинського та Муромцевського;
→ Миколу Церпицького (Лева) – митрополита Новгородського та Староросійського;
→ Юрія Єпіфанова (Арсенія) – митрополита Липецького та Задонського;
→ Михайла Наконечного (Кирила) – митрополита Казанського та Татарстанського;
→ Олексія Кривенка (Миколу) – єпископа Північнобайкальського та Сосново-Озерського;
→ Валерія Голубєва (Іллю) – архієпископа Анадирського та Чукотського;
→ Яна Кайгородцева (Іларіона) – єпископа Кінешемського та Палехського;
→ Іллю Пєрова (Тарасія) – єпископа Північноморського та Умбського;
→ Олександра Таранова (Аркадія) – архієпископа Ровеньківського та Свердловського.
За даними розслідування, для захоплення релігійних громад підозрювані забезпечили рішення московського синоду щодо "приєднання" до складу РПЦ Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій. У них було призначено підконтрольних Москві єпископів.
Зазначається, що фігуранти справи нав’язували українцям в окупації кремлівські наративи, благословляли війну Росії проти України та виправдовували злочини окупантів.
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