СБУ: 14 митрополитів РПЦ отримали підозри – сприяли захопленню українських територій

Фігуранти справи виправдовували війну Росії проти України та нав’язували кремлівські наративи

Підозрювані (Фото: t.me/pgo_gov_ua)

14 митрополитів Російської православної церкви (РПЦ), які сприяли захопленню українських церков на тимчасово окупованих територіях, отримали заочні підозри. Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генпрокурора.

Зазначається, що фігуранти протягом 2022–2024 років входили до складу підконтрольного Кремлю "священного синоду" РПЦ і під керівництвом патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) сприяли захопленню релігійних громад в окупації.

Йдеться про:

→ Олександра Снігура (Артемія) – митрополита Хабаровського та Приамурського;

→ Михайла Кондратьєва (Мефодія) – єпископа Кам’янського та Камишилівського;

→ Віталія Єрмакова (Амвросія) – митрополита Тверського та Кашинського;

→ Леоніда Горбачова – патріаршого екзарха Африки;

→ Андрія Малаханова – архієпископа Петропавлівського та Камчатського;

→ Петра Мансурова (Петра) – єпископа Калачинського та Муромцевського;

→ Миколу Церпицького (Лева) – митрополита Новгородського та Староросійського;

→ Юрія Єпіфанова (Арсенія) – митрополита Липецького та Задонського;

→ Михайла Наконечного (Кирила) – митрополита Казанського та Татарстанського;

→ Олексія Кривенка (Миколу) – єпископа Північнобайкальського та Сосново-Озерського;

→ Валерія Голубєва (Іллю) – архієпископа Анадирського та Чукотського;

→ Яна Кайгородцева (Іларіона) – єпископа Кінешемського та Палехського;

→ Іллю Пєрова (Тарасія) – єпископа Північноморського та Умбського;

→ Олександра Таранова (Аркадія) – архієпископа Ровеньківського та Свердловського.

За даними розслідування, для захоплення релігійних громад підозрювані забезпечили рішення московського синоду щодо "приєднання" до складу РПЦ Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій. У них було призначено підконтрольних Москві єпископів.

Зазначається, що фігуранти справи нав’язували українцям в окупації кремлівські наративи, благословляли війну Росії проти України та виправдовували злочини окупантів.

Усім 14 архієреям повідомили про підозру в пособництві зміні меж території або державного кордону України в порушення Конституції за попередньою змовою групою осіб, що призвело до інших тяжких наслідків.