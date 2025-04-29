ГУР: У Російській православній церкві визначили нових кураторів для роботи щодо України
Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ідей "русского мира" в Україні. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
У розвідці стверджують, що влада держави-агресорки продовжує спроби розхитати єдність українського суспільства. Для реалізації політичних інтересів Кремль визначив чотирьох представників РПЦ, відповідальних за просування ідей "русского мира" в Україні.
До цього переліку увійшли:
→ митрополит Антоній (Антон Севрюк) – голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, наближений до патріарха Кирила. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії;
→ митрополит Діонісій (Петро Порубай) – митрополит Омський і Таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції "русского мира";
→ митрополит Павло (Георгій Пономарьов) – патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу РПЦ у країнах ближнього закордоння;
→ митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков) – голова Санкт-Петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із силовими структурами Росії. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.
За даними ГУР, вони мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, центр яких розташовано в Росії, та іншими проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах Кремля.
"Під прикриттям релігійної співпраці РПЦ продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні", – зазначили в українській розвідці.
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