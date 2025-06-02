ГУР: Спецслужбы России вербуют украинцев в Европе для разных преступлений
Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев для противоправной деятельности в Европе. Об этом предупредило Главное управление разведки.
Отмечается, что украинцам предлагают деньги за участие в противозаконной деятельности, наблюдение за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу России.
По данным ГУР, в основном речь идет о гражданах Украины из временно оккупированных территорий, оказавшихся в затруднительном положении.
В разведке отметили, что вербовка украинцев для "реализации вражеских сценариев в Европе" – это еще один инструмент гибридной агрессии, которую Россия ведет против Украины и всего европейского сообщества.
В ГУР призывают в случае, если на контакт выходит подозрительное лицо и предлагает нечто подобное, немедленно обращаться в правоохранительные органы страны пребывания или украинские дипломатические учреждения.
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