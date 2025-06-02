ГУР: Спецслужбы России вербуют украинцев в Европе для разных преступлений

Отмечается, что преимущественно враг вербует выехавших из оккупации лиц

Российская спецслужба (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев для противоправной деятельности в Европе. Об этом предупредило Главное управление разведки.

Отмечается, что украинцам предлагают деньги за участие в противозаконной деятельности, наблюдение за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу России.

По данным ГУР, в основном речь идет о гражданах Украины из временно оккупированных территорий, оказавшихся в затруднительном положении.

В разведке отметили, что вербовка украинцев для "реализации вражеских сценариев в Европе" – это еще один инструмент гибридной агрессии, которую Россия ведет против Украины и всего европейского сообщества.

В ГУР призывают в случае, если на контакт выходит подозрительное лицо и предлагает нечто подобное, немедленно обращаться в правоохранительные органы страны пребывания или украинские дипломатические учреждения.