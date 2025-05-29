Кремль намагається представити Україну як "загрозу безпеці" Африці – ЦПД
Під час XIII Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки, що проходить у Москві з 27 до 29 травня, Кремль намагається представити Україну як "загрозу" для Африки. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
За даними Центру, під час заходу директорка департаменту партнерства з Африкою міністерства закордонних справ РФ Тетяна Довгаленко озвучила фейк про те, що Київ нібито готує бойовиків у Сахелі, а надана Україні західна зброя буцімто потрапляє до рук терористів в Африці.
"Натомість РФ вона зобразила "гарантом стабільності", – зазначили у ЦПД.
Як наголосили у Центрі, мета подібних заяв російських пропагандистів – дискредитувати Україну та змінити сприйняття у світі війни, яку веде проти нас Росія.
"Саме Росія є важливим фактором дестабілізації в Африці: найманці ПВК "Вагнер" брали участь у військових переворотах і збройних конфліктах, що дозволяло Кремлю отримувати доступ до природних ресурсів на континенті", – заявили у ЦПД.
Центр зауважив, що Москва прагне наростити політичний вплив у регіоні, щоб зміцнити антизахідний блок у глобальній політиці.
За його даними, у XIII Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки беруть участь представники понад 100 країн світу.
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