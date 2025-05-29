Кремль намагається представити Україну як "загрозу безпеці" Африці – ЦПД

Росія використала міжнародний захід, де беруть участь держави Глобального півдня, для поширення чергової дезінформації про Україну

Міжнародна зустріч у Москві (Фото: пропагандистські ресурси)

Під час XIII Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки, що проходить у Москві з 27 до 29 травня, Кремль намагається представити Україну як "загрозу" для Африки. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, під час заходу директорка департаменту партнерства з Африкою міністерства закордонних справ РФ Тетяна Довгаленко озвучила фейк про те, що Київ нібито готує бойовиків у Сахелі, а надана Україні західна зброя буцімто потрапляє до рук терористів в Африці.

"Натомість РФ вона зобразила "гарантом стабільності", – зазначили у ЦПД.

Як наголосили у Центрі, мета подібних заяв російських пропагандистів – дискредитувати Україну та змінити сприйняття у світі війни, яку веде проти нас Росія.

"Саме Росія є важливим фактором дестабілізації в Африці: найманці ПВК "Вагнер" брали участь у військових переворотах і збройних конфліктах, що дозволяло Кремлю отримувати доступ до природних ресурсів на континенті", – заявили у ЦПД.

Центр зауважив, що Москва прагне наростити політичний вплив у регіоні, щоб зміцнити антизахідний блок у глобальній політиці.

За його даними, у XIII Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки беруть участь представники понад 100 країн світу.