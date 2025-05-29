Російська пропаганда робить вкиди про "приєднання Волині до Польщі" перед виборами – ЦПД

У ЦПД заявили, що мета цієї провокації – посварити українців і поляків, зірвати співпрацю між країнами та вплинути на вибори в Польщі

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський (Фото: ЕРА/Jarek Praszkiewicz)

Незадовго до другого туру президентських виборів у Польщі російська пропаганда почала вкидати в інформаційне поле наратив про нібито "підготовку Волині до приєднання до Польщі". Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Російські пропагандистські Telegram-канали поширюють історію про те, що нібито викладачка польської мови на Волині роздає студентам карти з уявними польськими кордонами, які включають частину України.

"Дописи росіян супроводжуються натяками на нібито плани Польщі анексувати частину української території. Ці заяви ru-пропагандистів не мають нічого спільного з реальністю, а карта, про яку розповідають пропагандисти, присутня виключно у російських джерелах", – заявили у ЦПД.

Там додали, що мета цієї провокації – посварити українців і поляків, зірвати співпрацю між країнами та вплинути на вибори в Польщі, другий тур яких відбудеться 1 червня.

Скриншот з каналів пропагандистів РФ

16 травня 2025 року сайт керівної партії Польщі "Громадянська платформа" зазнав кібератаки за кілька годин до початку передвиборчої кампанії перед першим туром президентських виборів 18 травня.

18 травня ГУР повідомило, що на тлі президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни, створюючи клони реальних західних медіа.