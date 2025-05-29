Російська пропаганда робить вкиди про "приєднання Волині до Польщі" перед виборами – ЦПД
Незадовго до другого туру президентських виборів у Польщі російська пропаганда почала вкидати в інформаційне поле наратив про нібито "підготовку Волині до приєднання до Польщі". Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Російські пропагандистські Telegram-канали поширюють історію про те, що нібито викладачка польської мови на Волині роздає студентам карти з уявними польськими кордонами, які включають частину України.
"Дописи росіян супроводжуються натяками на нібито плани Польщі анексувати частину української території. Ці заяви ru-пропагандистів не мають нічого спільного з реальністю, а карта, про яку розповідають пропагандисти, присутня виключно у російських джерелах", – заявили у ЦПД.
Там додали, що мета цієї провокації – посварити українців і поляків, зірвати співпрацю між країнами та вплинути на вибори в Польщі, другий тур яких відбудеться 1 червня.
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