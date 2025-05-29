Российская пропаганда делает вбросы о "присоединении Волыни к Польше" перед выборами – ЦПД
Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский (Фото: ЕРА/Jarek Praszkiewicz)

Незадолго до второго тура президентских выборов в Польше российская пропаганда начала вбрасывать в информационное поле нарратив о якобы "подготовке Волыни к присоединению к Польше". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют историю о том, что якобы преподаватель польского языка на Волыни раздает студентам карты с воображаемыми польскими границами, включающими часть Украины.

"Сообщения россиян сопровождаются намеками на якобы планы Польши аннексировать часть украинской территории. Эти заявления ru-пропагандистов не имеют ничего общего с реальностью, а карта, о которой рассказывают пропагандисты, присутствует исключительно в российских источниках", – заявили в ЦПИ.

Там добавили, что цель этой провокации – поссорить украинцев и поляков, сорвать сотрудничество между странами и повлиять на выборы в Польше, второй тур которых состоится 1 июня.

Скриншот з каналів пропагандистів РФ
Скриншот по каналам пропагандистов РФ
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