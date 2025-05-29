Российская пропаганда делает вбросы о "присоединении Волыни к Польше" перед выборами – ЦПД

В ЦПИ заявили, что цель этой провокации – поссорить украинцев и поляков, сорвать сотрудничество между странами и повлиять на выборы в Польше

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский (Фото: ЕРА/Jarek Praszkiewicz)

Незадолго до второго тура президентских выборов в Польше российская пропаганда начала вбрасывать в информационное поле нарратив о якобы "подготовке Волыни к присоединению к Польше". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют историю о том, что якобы преподаватель польского языка на Волыни раздает студентам карты с воображаемыми польскими границами, включающими часть Украины.

"Сообщения россиян сопровождаются намеками на якобы планы Польши аннексировать часть украинской территории. Эти заявления ru-пропагандистов не имеют ничего общего с реальностью, а карта, о которой рассказывают пропагандисты, присутствует исключительно в российских источниках", – заявили в ЦПИ.

Там добавили, что цель этой провокации – поссорить украинцев и поляков, сорвать сотрудничество между странами и повлиять на выборы в Польше, второй тур которых состоится 1 июня.

Скриншот по каналам пропагандистов РФ

16 мая 2025 года сайт правящей партии Польши "Гражданская платформа" испытал кибератаки за несколько часов до начала предвыборной кампании перед первым туром президентских выборов 18 мая.

18 мая ГУР сообщило, что на фоне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны, создавая клоны реальных западных медиа.