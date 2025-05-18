Россия вмешивается в выборы в Польше, создавая клоны реальных медиа – ГУР

По данным разведки, Россия на фоне президентских выборов в Польше начала спецоперацию Doppelganger (Двойник)

Фото: ЕРА/MARCIN OBARA

На фоне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны, создавая клоны реальных западных СМИ. На таких ресурсах Кремль распространяет дезинформацию под видом настоящих новостей, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным разведчиков, Россия начала спецоперацию Doppelganger (Двойник). Это одна из самых масштабных и продолжительных информационных кампаний РФ, направленная на страны ЕС и НАТО.

Отмечается, что российские спецслужбы создают фейковые сайты и аккаунты в соцсетях, копирующих реальные западные медиа, чтобы распространять дезинформацию под видом настоящих новостей.

С марта этого года они активно пытались повлиять на польских избирателей через соцсеть X, используя ботофермы и фейковые аккаунты, выдававшие себя за настоящих людей, пишут в ГУР.

Кремль продвигает месседжи против поддержки Украины, призывает к выходу Польши из ЕС и дискредитирует правительство Дональда Туска, одновременно выставляя Украину виновной в политической нестабильности Польши.

6 мая Польша обвинила Россию в попытке вмешаться в президентские выборы.

16 мая сайт руководящей партии Польши Гражданская платформа испытал кибератаки за несколько часов до начала предвыборной кампании перед первым туром президентских выборов 18 мая.

Сегодня, 18 мая, в Польше начался первый тур президентских выборов.