Правящая партия Польши сообщила о кибератаке на сайт накануне выборов президента
Сайт правящей в Польше партии Гражданская платформа подвергся кибератаке 16 мая за несколько часов до начала предвыборной кампании перед первым туром президентских выборов 18 мая. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец.
"С 9:00 утра на platforma.org продолжается DDoS-атака. Основной веб-сайт организаторов избирательной кампании и дополнительный веб-сайт для пожертвований на кампанию временно недоступны", – написал он.
По словам Грабеца, партия сотрудничает с CERT NASK (национальным научно-исследовательским институтом, занимающимся кибербезопасностью) для возобновления функциональности.
В апреле IT-системы Гражданской платформы также подвергались кибератаке. Об этом сообщал премьер Туск и отметил, что службы указывали на "восточный след".
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