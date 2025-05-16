Правящая партия Польши сообщила о кибератаке на сайт накануне выборов президента

В апреле сайт партии также подвергался кибератаке с "восточным следом"

Кибератака (Иллюстративное фото: Freepik)

Сайт правящей в Польше партии Гражданская платформа подвергся кибератаке 16 мая за несколько часов до начала предвыборной кампании перед первым туром президентских выборов 18 мая. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец.

"С 9:00 утра на platforma.org продолжается DDoS-атака. Основной веб-сайт организаторов избирательной кампании и дополнительный веб-сайт для пожертвований на кампанию временно недоступны", – написал он.

По словам Грабеца, партия сотрудничает с CERT NASK (национальным научно-исследовательским институтом, занимающимся кибербезопасностью) для возобновления функциональности.

В апреле IT-системы Гражданской платформы также подвергались кибератаке. Об этом сообщал премьер Туск и отметил, что службы указывали на "восточный след".