В Румынии нашли доказательства вмешательства в выборы, в том числе и России

В парламентской комиссии заявили, что пропаганда была направлена на кандидатов-евроскептиков

Выборы в Румынии (Фото: ЕРА)

Парламентский комитет Румынии заявил, что выборы президента в стране подверглись кибератакам, в том числе со стороны России. Такое заявление комитета прозвучало после изучения конфиденциальных данных службы внешней разведки Румынии, передает Reuters.

"Были кибератаки, направленные на то, чтобы повлиять на честность выборов, в частности со стороны России, с целью повлиять на общественную повестку дня с помощью искусственного интеллекта и агрессивной онлайн-рекламы", — заявил глава комиссии Михай Вебер.

Он отметил, что велась кампания по распространению дезинформации и пропаганды для поддержки кандидатов "евроскептиков". Вебер отметил, что таким политикам отдавалось предпочтение.

Суд Румынии 6 декабря отменил результаты первого тура выборов президента, основываясь на пяти документах, которые высший совет безопасности Евросоюза и НАТО рассекретил.

В документах было сказано о вмешательстве России, но доказательств прямого участия предоставлялось мало. 17 декабря внешняя разведка Румынии представила дополнительные выводы парламентскому комитету.

Также сообщается, что 17 декабря Еврокомиссия начала официальное разбирательство в отношении социальной сети TikTok. Компанию подозревают в неспособности ограничить вмешательство в выборы, в частности в Румынии.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).

4 декабря Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску.

7 декабря Украина выразила солидарность с Румынией на фоне российского вмешательства в выборы.