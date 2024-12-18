У Румунії знайшли докази втручання у вибори, зокрема й Росії

У парламентській комісії заявили, що пропаганда була спрямована на кандидатів-євроскептиків

Вибори у Румунії (Фото: ЕРА)

Парламентський комітет Румунії заявив, що вибори президента в країні зазнали кібератак, зокрема й з боку Росії. Така заява комітету пролунала після вивчення конфіденційних даних служби зовнішньої розвідки Румунії, повідомляє Reuters.

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"Були кібератаки, спрямовані на те, щоб вплинути на чесність виборів, зокрема з боку Росії, з метою вплинути на суспільний порядок денний за допомогою штучного інтелекту та агресивної онлайн-реклами", – заявив голова комісії Міхай Вебер.

Він зазначив, що велася кампанія щодо поширення дезінформації та пропаганди для підтримки кандидатів "євроскептиків". Вебер зазначив, що таким політикам надавали перевагу.

Суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру виборів президента, ґрунтуючись на п'яти документах, які найвища рада безпеки Євросоюзу та НАТО розсекретила.

У документах йдеться про втручання Росії, але доказів прямої участі надавалося мало. 17 грудня зовнішня розвідка Румунії подала додаткові висновки парламентському комітету.

Також повідомляється, що 17 грудня Єврокомісія розпочала офіційний розгляд щодо соціальної мережі TikTok. Компанію підозрюють у нездатності обмежити втручання у вибори, зокрема у Румунії.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).

4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.

7 грудня Україна висловила солідарність із Румунією на тлі російського втручання у вибори.