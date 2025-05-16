Керівна партія Польщі повідомила про кібератаку на сайт напередодні виборів президента
Кібератака (Ілюстративне фото: Freepik)

Сайт керівної партії Польщі Громадянська платформа зазнав кібератаки 16 травня за кілька годин до початку передвиборчої кампанії перед першим туром президентських виборів 18 травня. Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска Ян Грабець.

"З 9:00 ранку на platforma.org триває DDoS-атака. Основний вебсайт організаторів виборчої кампанії та додатковий вебсайт для пожертв на кампанію тимчасово недоступні", – написав він.

За словами Грабеца, партія співпрацює з CERT NASK (національним науково-дослідним інститутом, який займається кібербезпекою) для відновлення функціональності.

У квітні IT-системи Громадянської платформи також зазнавали кібератаки. Про це повідомляв прем'єр Туск та зазначив, що служби вказували на "східний слід".

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