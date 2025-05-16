Керівна партія Польщі повідомила про кібератаку на сайт напередодні виборів президента
Сайт керівної партії Польщі Громадянська платформа зазнав кібератаки 16 травня за кілька годин до початку передвиборчої кампанії перед першим туром президентських виборів 18 травня. Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска Ян Грабець.
"З 9:00 ранку на platforma.org триває DDoS-атака. Основний вебсайт організаторів виборчої кампанії та додатковий вебсайт для пожертв на кампанію тимчасово недоступні", – написав він.
За словами Грабеца, партія співпрацює з CERT NASK (національним науково-дослідним інститутом, який займається кібербезпекою) для відновлення функціональності.
У квітні IT-системи Громадянської платформи також зазнавали кібератаки. Про це повідомляв прем'єр Туск та зазначив, що служби вказували на "східний слід".
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