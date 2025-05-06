Польща звинуватила Росію у спробі втрутитися у президентські вибори

Передвиборча кампанія у Польщі (Фото: Jarek Praszkiewicz/EPA)

У Польщі заявили, що зіткнулися з безпрецедентною спробою Росії втрутитися у президентські вибори, які мають відбутися 18 травня. Йдеться про поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру країни. Про це повідомляє Reuters.

"Під час поточних президентських виборів у Польщі ми стикаємося з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес із російського боку", – заявив віцепрем'єр-міністр Польщі та міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський.

За його словами, втручання відбувається шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі "з метою паралізувати нормальне функціонування держави".

Гавковський заявив, що польські водопровідно-каналізаційні компанії, теплоелектростанції та органи державного управління зазнали нападів, і що участь Росії в таких нападах цього року зросла більш ніж удвічі.

"Сьогодні в Польщі, протягом кожної хвилини мого виступу, було зафіксовано приблизно десяток інцидентів, спрямованих проти критично важливої інфраструктури", – сказав він.

Гавковський пов'язав збільшення російських атак із роллю Польщі як центру допомоги Україні. Він заявив, що наразі країна перебуває у стані підвищеної готовності до втручання, особливо після того, як Румунія скасувала президентські вибори у грудні через ймовірне втручання Росії.

Російське посольство у Варшаві відмовилося коментувати агентству це питання та рекомендувало попросити Гавковського "надати докази його натяків".

Раніше у квітні прем'єр-міністр Дональд Туск звинуватив іноземних суб'єктів у кібератаці на ІТ-системи його партії Громадянська платформа.

Варшава та її союзники також стверджують, що Москва стоїть за підпалами та саботажем у всій Європі.