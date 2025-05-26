Россия распространяет фейк о размещении оружия ВСУ в жилых домах и запрете эвакуации

Оккупанты (Иллюстративное фото: flickr)

Российская пропаганда заявила, что военные Сил обороны якобы размещают склады с оружием и боеприпасами на первых этажах многоквартирных жилых домов. Центр противодействия дезинформации опроверг этот фейк.

Враг утверждает, что военные размещают оружие в домах Краматорска и других городов Донецкой области. Кроме того, они якобы запрещают гражданскому населению эвакуироваться, чтобы использовать их как "живой щит".

В ЦПД заверили, что подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью и наоборот могут свидетельствовать о подготовке оккупантов к провокациям или новым обстрелам гражданских объектов в Краматорске.

"Это типичный пример применения врагом тактики информационного алиби – ради собственного оправдания РФ превентивно обвиняет Украину в действиях, которые может совершить сама", – отметили в ЦПД.

Также украинцам объяснили, что выдумками о "складах БК в многоэтажках" Россия пытается снять с себя ответственность за систематические удары по гражданской инфраструктуре в прифронтовых городах.

Фото: ЦПИ