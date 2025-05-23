Руководитель Киевской ГВА назвал фейком сообщение об усилении мобилизационных мер

Тимур Ткаченко (Фото: t.me/tkachenkotymur)

Распространяемая рядом пабликов в социальных сетях информация о якобы массовом усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества структур является ложной. Об этом заявил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Сообщение об усилении мобилизационных мер с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети, – фейк. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам", – написал Ткаченко.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили сообщения о якобы подготовке масштабных мер по мобилизации по всей стране.

В частности, отмечалось, что в Полтавской области уже создают девять мобильных постов с участием полиции и ТЦК, а в Киеве планируется привлечение дополнительных структур.

Скриншот (Фото: t.me/trukha_ukrainaa)

В сообщении также "прогнозировали", что подобные действия распространятся и на другие регионы.

Вероятно, источником для этого сообщения стало интервью Тимура Ткаченко для BBC в апреле 2025 года, в котором он отметил показатели мобилизации в столице и якобы анонсировал ее дальнейшее усиление.

"Киев – среди лидеров в этом вопросе. Здесь в принципе больше всего людей. И дальше ситуация будет еще улучшаться. Для этого, в частности, планируется привлечь районные госадминистрации и всех, кто должен этим заниматься", – сказал он.

Как подтвердили Суспильному источники в Полтавской областной военной администрации, мобильные блокпосты создадут в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районах.

К дежурству на каждом таком блокпосте будут приобщать:

← шестерых работников полиции;

← четырех военнослужащих ТЦК и СП;

← одного работника зонального отдела Военной службы правопорядка;

← работника СБУ.

Решение о создании таких блокпостов принял Совет обороны области. Как сообщили источники в ОВА, оно связано с розыском военных со статусом СОЧ. Решения ввели в действие.