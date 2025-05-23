Керівник Київської МВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів

Тимур Ткаченко (Фото: t.me/tkachenkotymur)

Поширювана низкою пабліків у соціальних мережах інформація про нібито масове посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості структур є неправдивою. Про це заявив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею, – фейк. Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", – написав Ткаченко.

Раніше низка Telegram-каналів поширили повідомлення про нібито підготовку масштабних заходів із мобілізації у всій країні.

Зокрема, зазначалося, що на Полтавщині вже створюють дев’ять мобільних постів за участі поліції та ТЦК, а в Києві планується залучення додаткових структур.

Скриншот (Фото: t.me/trukha_ukrainaa)

У дописі також "спрогнозували", що подібні дії поширяться й на інші регіони.

Ймовірно, джерелом для цього повідомлення стало інтерв’ю Тимура Ткаченка для BBC у квітні 2025 року, в якому він зазначив показники мобілізації у столиці та анонсував нібито її подальше посилення.

"Київ – серед лідерів у цьому питанні. Тут в принципі найбільше людей. І далі ситуація буде ще покращуватись. Для цього, зокрема, планується залучити районні держадміністрації і всіх, хто має цим займатися", – сказав він.

Як підтвердили Суспільному джерела у Полтавській обласній військовій адміністрації, мобільні блокпости створять у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах.

До чергування на кожному такому блокпості долучатимуть:

← шістьох працівників поліції;

← чотирьох військовослужбовців ТЦК та СП;

← одного працівника зонального відділу Військової служби правопорядку;

← працівника СБУ.

Рішення щодо створення таких блокпостів ухвалила Рада оборони області. Як повідомили джерела в ОВА, воно повʼязане із розшуком військових зі статусом СЗЧ. Рішення ввели в дію.