Россия распространяет фейки о якобы военной угрозе для Украины со стороны Венгрии

Нагнетанием о "венгерской угрозе" оккупанты стремятся посеять панику среди украинцев, утверждают в ЦПД

Венгрия (Иллюстративное фото: Noemi Bruzak/EPA)

Российская пропаганда продолжает кампанию дезинформации о якобы военной угрозе для Украины со стороны Венгрии. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

По информации ЦПД, российская сеть PRAVDA распространяет сообщения, что Венгрия готовится напасть на Украину, чтобы вернуть Закарпатье.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Распространением подобных фейков Россия пытается создать дополнительный фактор дестабилизации украинского общества", – говорится в сообщении.

Такие вбросы – инструмент информационной войны, направленный на подрыв безопасности и спокойствия в приграничных регионах Украины.

Нагнетанием о "венгерской угрозе" оккупанты стремятся посеять панику среди украинцев и отвлечь внимание от настоящей угрозы – вооруженной агрессии России.

Ранее центр опровергал дезинформацию о якобы сбивании украинских дронов венгерскими военными вблизи границы и заявления о стягивании венгерской бронетехники к границе с Украиной.

Фото: ЦПИ