Россия распространяет фейки о якобы военной угрозе для Украины со стороны Венгрии
Российская пропаганда продолжает кампанию дезинформации о якобы военной угрозе для Украины со стороны Венгрии. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
По информации ЦПД, российская сеть PRAVDA распространяет сообщения, что Венгрия готовится напасть на Украину, чтобы вернуть Закарпатье.
"Эти сообщения не соответствуют действительности. Распространением подобных фейков Россия пытается создать дополнительный фактор дестабилизации украинского общества", – говорится в сообщении.
Такие вбросы – инструмент информационной войны, направленный на подрыв безопасности и спокойствия в приграничных регионах Украины.
Нагнетанием о "венгерской угрозе" оккупанты стремятся посеять панику среди украинцев и отвлечь внимание от настоящей угрозы – вооруженной агрессии России.
Ранее центр опровергал дезинформацию о якобы сбивании украинских дронов венгерскими военными вблизи границы и заявления о стягивании венгерской бронетехники к границе с Украиной.
- 9 мая СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Закарпатье в ущерб нацбезопасности Украины.
- Глава венгерского МИД заявил, что Будапешт не получил официальной информации от Киева о разоблачении агентов военной разведки Венгрии. Он назвал действия Киева "антивенгерской пропагандой".
- После разоблачения агентурной сети Венгрия выслала двух украинских дипломатов. Киев зеркально выслал двух венгерских дипломатов.
- 14 мая в ЦПД опровергли фейк о якобы венгерской операции "Турул" в Закарпатской области.