Служба безопасности Украины впервые в истории государства разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, шпионившей на Закарпатье в ущерб национальной безопасности Украины. Об этом сообщает СБУ.

Сеть занималась сбором разведданных о военной защищенности региона, местах дислокации Сил обороны, воздушных и наземных оборонных объектах, а также настроениях местного населения. В частности, агентов интересовало, как отреагируют военные и гражданские, если в область зайдет иностранный, в том числе венгерский, военный контингент.

В результате контрразведывательной спецоперации СБУ задержала двух человек, причастных к шпионской деятельности в пользу Венгрии. Их куратором был кадровый сотрудник военной разведки этой страны, которого СБУ уже идентифицировала.

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Один из задержанных – 40-летний житель Береговского района, бывший военнослужащий, завербованный еще в 2021 году. В сентябре 2024 года куратор активировал агента и поставил ему ряд задач:

изучить реакцию населения и военных на возможное введение "миротворческих" сил Венгрии;

узнать наличие военной техники и вооружения на черном рынке;

собрать данные о военных силах, правоохранительных органах и миграции венгерского населения в регионе.

Впоследствии агент самостоятельно осуществил разведку о расположении украинских ЗРК С-300. После этого уехал в Венгрию, оформив справку по уходу за больным отцом, и передал собранную информацию куратору. Во время встречи получил наличные деньги на дальнейшую деятельность, а также инструкции по созданию сети информаторов – по меньшей мере двух человек пытался завербовать.

В марте 2025 года состоялась еще одна зафиксированная встреча с куратором, на которой агент получил специальный телефон для зашифрованной связи. Новые задачи включали выявление служебных автомобилей Сил обороны, данные о потерях ВСУ и событиях на фронте. Агент уже наладил контакты в рядах украинских военных.

Другая задержанная – бывшая военнослужащая, освободившаяся в 2025 году. По данным СБУ, она передавала венгерской разведке данные о наличии авиации в регионе и оборонных системах своей бывшей части.

Контрразведка СБУ задокументировала каждый этап деятельности агентов. Во время обысков изъяты телефоны и другие доказательства шпионажа.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. В настоящее время они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.