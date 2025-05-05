СБУ: Задержана женщина, которую через ТикТок завербовала ФСБ для шпионажа за военными

Задержанная вывезла детей вглубь Украины, а сама осталась в прифронтовом городе

Задержанная (Фото: СБУ)

В Донецкой области задержана женщина, которая, по данным правоохранителей, шпионила за военными по заданию Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что 43-летнюю работницу местного угледобывающего предприятия завербовали после того, как заметили ее прямые эфиры в ТикТок. Женщина проживала в прифронтовом Мирнограде и должна была корректировать огонь оккупантов на Покровском направлении.

По данным следствия, женщина, по заданию российской спецслужбы, обходила прифронтовую местность в районе Мирнограда, чтобы выявить локации украинских войск. Особенно россиян интересовали "тыловые" позиции и местоположение артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Женщина была задержана на блокпосте. У нее изъяли телефон, на который она снимала расположение Сил обороны и через который контактировала с куратором ФСБ, отметили правоохранители.

По данным СБУ, во время эвакуации гражданского населения из прифронтовой зоны задержанная осталась в городе, чтобы "выполнять вражеские задачи". Однако двоих детей она вывезла вглубь территории Украины.

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене и взяли ее под стражу. Ей может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.