СБУ: Задержана женщина, которую через ТикТок завербовала ФСБ для шпионажа за военными
В Донецкой области задержана женщина, которая, по данным правоохранителей, шпионила за военными по заданию Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Отмечается, что 43-летнюю работницу местного угледобывающего предприятия завербовали после того, как заметили ее прямые эфиры в ТикТок. Женщина проживала в прифронтовом Мирнограде и должна была корректировать огонь оккупантов на Покровском направлении.
По данным следствия, женщина, по заданию российской спецслужбы, обходила прифронтовую местность в районе Мирнограда, чтобы выявить локации украинских войск. Особенно россиян интересовали "тыловые" позиции и местоположение артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.
Женщина была задержана на блокпосте. У нее изъяли телефон, на который она снимала расположение Сил обороны и через который контактировала с куратором ФСБ, отметили правоохранители.
По данным СБУ, во время эвакуации гражданского населения из прифронтовой зоны задержанная осталась в городе, чтобы "выполнять вражеские задачи". Однако двоих детей она вывезла вглубь территории Украины.
Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене и взяли ее под стражу. Ей может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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